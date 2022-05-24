Били по щекам, чтобы привести в чувство, – Эшли Грэм чуть не умерла во время домашних родов

Американская модель Эшли Грэм рожала дома. Лишь спустя несколько месяцев она призналась, что едва не умерла.

Известная модель Эшли Грэм стала мамой во второй раз еще 7 января. Но только через несколько месяцев звезда призналась, что появление двойняшек на свет чуть не стоило ей жизни.

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Эшли Грэм чуть не умерла во время родов

Модель является поклонницей домашних родов, поэтому и двойню она рожала дома. Вместе с ней был человек и две акушерки. Мальчики родились с разницей в час и 7 минут.

Все, что я помню, это ощущение легкого прикосновения к моей щеке. Позже я узнала, что в тот момент меня били по щекам, пытаясь привести в чувство, а мой муж Джастин молился мне в ухо. Я же видела тьму и что-то похожее на звезды,

– призналась Эшли Грэм.

Впоследствии Эшли пришла в себя, но ее начали успокаивать и уверять в том, что все хорошо. Звезда догадалась, что что-то пошло не по плану. Оказалось, что она потеряла много крови.



Эшли Грэм с детьми / Фото из инстаграма Эшли Грэм

"Они не хотели тогда говорить мне, что я потеряла литры крови. Но даже несмотря на то, что они тогда не хотели вдаваться в детали, я осмотрела комнату, увидела буквально повсюду кровь и издала этот глубокий внутренний крик – эмоциональное освобождение от хаоса, который я как только пережила", – вспоминала она.

, что полная безопасность домашних родов – под вопросом. Наиболее безопасно рожать дома тогда, когда женщина находится в группе низкого риска и у нее нет заболеваний или других осложнений. Однако появление детей на свет – непредсказуемый процесс: может возникнуть кровотечение (это происходит у каждой 91 женщины), слишком длинные роды повлекут за собой осложнения. Таких рисков есть множество, поэтому следует взвешивать все "за и против", принимая решение о домашних родах.

Как следствие, звездная мамочка не могла ходить около недели: "И не выходила из дома около двух месяцев. Мои акушерки навещали меня каждый день. Думаю, им казалось, что то, какими тяжкими были эти события, меня будет тригерить, но я все время им говорила: Вы все спасли меня. Бог спас меня. Это настоящее чудо".