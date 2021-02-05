Знаменитая супермодель Алессандра Амбросио отдыхает в Бразилии. Она похвасталась роскошной фигурой в бикини и юбке и с венком.

Источник: инстаграм Алессандры Амбросио

Известная бразильская модель Алессандра Амбросио отправилась на отдых на родину. Она активно делится откровенными фото с поклонниками.

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Фото Алессандры Амбросио

Звезда бельевого бренда Victoria's Secret отправилась в отпуск в Бразилию, в город Флорианополис. Она сделала серию эротических фото на пляже у океана во время заката.

Алессандра Амбросио появилась перед камерой в бирюзовом бикини на тонких бретелях, который подчеркнул упругую грудь. Она дополнила соблазнительный образ асимметричной белой юбкой с кружевными вставками. Широкий пояс подчеркнул хрупкую талию модели.

Звезда распустила длинные волосы и уложила их волнами. Она украсила прическу роскошным венком из белых цветов. Алессандра Амбросио довершила аутфит золотыми аксессуарами: браслетом и серьгами. Также модель сделала красивый макияж на лице с акцентом на глазах.

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