Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян не устает публиковать фото в откровенном наряде. Она в который раз взбудоражила сеть серией эротических снимков. Новые фотографии набрали более 5 миллионов лайков.

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Горячие фото Ким Кардашян

Американская знаменитость соблазнительно позировала на песке. Она предстала перед камерой в бежевом купальнике, состоявшем из крошечных трусиков и бюстгальтера на тонких бретелях. Бикини удачно подчеркивало безупречные формы Ким Кардашян, однако наибольший акцент был на пышном бюсте.

Светская львица распустила волосы и уложила их легкими волнами. Примечательно, что все чаще Ким Кардашян делает фотографии без макияжа, как и в этот раз. Поэтому кроме обольстительной фигуры она похвасталась и естественной красотой.



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян



Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

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