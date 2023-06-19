В лицо известной певице прилетел телефон во время концерта: момент попал на видео

С американской певицей Биби Рекси произошел курьезный инцидент. Просто во время концерта ей в лицо попал мобильный телефон, который в нее бросил поклонник из фан-зоны. Звезде понадобилась медицинская помощь.

Кто именно это сделал – пока неизвестно. Однако курьезный момент попал на видео. Примечательно, что удар был жестким.

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Когда Биби Рекса поднялась на сцену, кто-то из поклонников швырнул в нее телефон. Звезда схватилась за лицо и упала на пол от боли.

Артистке понадобилась медицинская помощь. Впоследствии стало известно, что 33-летней певице наложили три шва из-за этого удара.

Фанаты возмущены инцидентом и не могут понять, зачем это делать. "Bebe одна из самых милых и беспроблемных звезд в музыкальной индустрии, она этого не заслужила", – пишут поклонники.

Добавим, что у певицы проблемы со здоровьем. Недавно она рассказала, что набрала лишние килограммы из-за диагностированного у нее поликистоза яичников. По ее словам, из-за этого заболевания женщины страдают ожирением. Хотя еще два года тому назад звезда выглядела соблазнительно и позировала для журнала Basic.

К слову, курьезный инцидент недавно произошел и с солистом группы Quest Pistols в Молдавии. Антон Савлепов так увлекся, что упал со сцены вниз головой. Этот момент попал на видео.