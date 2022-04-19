Об этом абсурдном предложении рассказала журналистка Светлана Панкова. Как выяснилось, "Би-2" по-тихому отменила свой киевский концерт, запланированный на 21 мая, – разослала зрителям электронные письма. В них говорится, что билеты можно обменять на мероприятие в Москве. Он состоится 11 июня на "Лужниках".

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"Би-2" приглашает фанатов из Украины в Москву

Уважаемые зрители. Ранее группа открыла возможность обмена минских билетов на билеты на концерты "Би-2" в Москве и в Киеве. Поскольку концерт в Киеве не состоится, группа продлевает прием заявок. Если вы хотите поскорее увидеться с группой, можно заменить ваши билеты на концерт New Best XL, который пройдет 11 июня 2022 на "Лужниках",

– говорится в письме.

При этом Светлана Панкова отмечает, что когда-то ее любимая группа не осмелилась выступить против войны. 24 февраля солист "Би-2" Егор Бортник опубликовал черный квадрат с надписью "Нет войне", но тут же удалил. Очевидно, испугавшись режима Путина.

"Первый день войны. Солист постит черный квадрат и "Нет войне". Удаляет. Ну, конечно, большой московский концерт на носу. Почти два месяца войны. Ни слова о том, что Россия бомбит Украину, убивает мирных жителей, насилует женщин и детей, разрушает дома. Присылают письмо с отменой киевского концерта и предложением обменять билеты на московский на "Лужниках", – написала Светлана Панкова.

Рассылка от группы "Би-2" / Фото из фейсбука Светланы Панковой

Интересно, что на сообщение Светланы отреагировали менеджеры группы "Би-2". Они объяснили, что рассылка касалась тех, кто покупал билеты на концерт в Минске. Деньги за отмененное шоу в Киеве вроде бы можно вернуть через сайт Concert.ua.

Это письмо предназначалось покупателям билетов на минский концерт, а ваша почта, по всей видимости, осталась в базе после обмена билета на Киев. Просим извенения за получившееся недоразумение

– говорится в комментарии.

Скриншот с фейсбуку