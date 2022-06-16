В бежевом пиджаке и блузке хаки: Елена Зеленская выступила на конференции в Испании

Первая леди Украины Елена Зеленская в онлайн-формате выступила на международной конференции "Женщины сегодня", которая прошла в Испании. Елена надела бежевый пиджак и элегантную блузку цвета хаки.

Испания приютила более ста тысяч украинцев. Это как население Северодонецка, который находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Также Испания принимает на лечение раненых украинских военных и детей с онкологией.

Вас может заинтересовать Анатолий Анатолич похвастался дружбой с Еленой Зеленской: "Ходила на мои дни рождения"

Новый образ Елены Зеленской

В настоящее время первая леди Украины работает в дистанционном режиме. Она с помощью видеосвязи выступила на международной конференции "Женщины сегодня", которая проходила в Испании. Елена Зеленская предстала перед камерой в элегантном бежевом пиджаке и блузке цвета хаки.

Волосы первая леди собрала в аккуратный пучок, а на лице сделала макияж с темно-коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах. В ушах у Елены были лаконичные серьги, а на пальце – кольцо.

Елена Зеленская во время выступления на конференции / Фото с инстаграмма первой леди

На конференции Зеленская поблагодарила испанцев, которые приютили тех украинцев, которые вынужденно покинули родные дома. Рассказала, как сейчас живут украинки: как воюют, лечат, спасают, страдают, но борются. Ибо в дом их пришло зло.

Через несколько дней состоится событие, которое может решить судьбу этой страшной и жестокой войны, судьбу Украины и всей Европы. Ведь 23 – 24 июня на заседании Европейского совета будет рассмотрен вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Это то, чего сейчас ждут в каждом окопе и каждом бомбоубежище. Чтобы нас пригласили в Европу уже не как беженцев. А как единомышленников и союзников. Люди, которые дерутся сейчас не только за себя, но и за то, чтобы агрессор не пришел в Европу. Кто-то спросит: "А что мы имеем для вступления в ЕС?" Я скажу: "У нас есть главное – мы ценим человеческую жизнь",

– подчеркнула Елена.