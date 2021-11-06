Без вечеринки и застолья: Настя Каменских поздравила маму с днем рождения

Певица Настя Каменских очень близка со своей мамой Лидией. Неудивительно, что она публично поздравляет ее с днем рождения. Звезда не стала устраивать ни вечеринку, ни семейное застолье, ограничившись лишь теплыми словами в инстаграме.

В профиле с 5,4-миллионной аудиторией Настя Каменских опубликовала роскошное фото мамы. На нем пани Лидия позирует с идеальным макияжем в салоне красоты. Звездная дочь пожелала ей только крепкого здоровья и пообещала делать все, чтобы она была счастлива.

К теме Тоня Матвиенко поздравила с днем ​​рождения дочь, которую родила в 17: редкие фото

Я так тобою горжусь! Ты такая красивая, современная и веселая. О такой маме мечтает каждый! С днем ​​рождения, любимая. Пожалуйста, будь здорова, а все остальное мы сделаем,

– написала Настя Каменских.

К поздравлениям присоединился Потап. В комментариях под фотографией тещи он лаконично добавил: "Обожаю".

Мама Насти Каменских / Фото из инстаграма певицы

Судя по инстаграм-сторис артистки, никакого празднования по случаю дня рождения мамы она не планирует. Звезда только что вернулась в Киев с концерта в Египте и показала, как проводит время в постели, закутавшись в одеяло.

, в прошлом году Настя Каменских устроила для мамы громкую вечеринку и застолье, на которое пригласила Потапа и крестную Аллу Кудлай. Она сделала фотозону с надписью "Лида Лида Боже Боже". Эта забавная фраза украшала и праздничный торт.