"Вы клялись точно выжить": БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустили чрезвычайно чувственную песню для защитников

Группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентовала новый щемящий трек "Вернись живым". Ее посвятили всем украинским защитникам, которых дома ждут родные.

За время полномасштабного вторжения украинские артисты выпустили много треков, в которых выразили всю ту боль и печаль, которая есть внутри. Среди них и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

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БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выпустили песню "Вернись живым"

Щемящий трек музыканты написали с верой в то, что Украина обязательно победит, наши защитники вернутся домой живыми и здоровыми. Все украинцы ждут своих героев с победой.

Снимая клип на эту песню, на экране мы транслировали видео с большей частью положительными эмоциями военных людей. Нам очень хотелось показать не только войну, которую мы с вами и так видим ежедневно: вокруг себя или из новостей. Хотелось видеть военных с простыми искренними эмоциями: радость от встречи с близкими людьми или объятия с собратьями. Мы показали светлые эмоции – собственно те эмоции, за которые Украина и ведет свою освободительную борьбу,

– поделился лидер группы Сергей Танчинец.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ​ – "Вернись живым": смотрите видео онлайн

Вживую услышать этот трек можно будет почти в каждом городе Украины. Ежемесячно БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ дают десятки благотворительных концертов. Выступают для того, чтобы покупать ВСУ дроны и автомобили.

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