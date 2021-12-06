История Романа Васильева на реалити "Холостячка" закончилась на 7 неделе в Одессе. Он отправился домой, потому что Злата Огневич не смогла бы соответствовать его идеалам. Несмотря на то, что врач-стоматолог не смог влюбить в себя главную героиню, он благодарен за этот период жизни. Однако, по его словам, проект – это сложное испытание.

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Участник "Холостячки" признался, что за красивой картинкой на экране скрывается далеко не сказочная реальность. Он вместе с конкурентами и Златой Огневич снимался с утра до ночи, почти не спал и плохо питался.

Для меня проект был нелегким испытанием: длительные съемки, отсутствие нормального сна и питания. Это на экране все кажется легко и красиво, для участников и Златы – это тяжелый труд,

– пожаловался Роман Васильев.

Он добавил, что больше всего благодарен "хрупкой девушке" Злате Огневич, которая все месяцы съемок была на уровне с мужчинами. Кроме того, стоматолог поблагодарил шоу "Холостячка" за интересные знакомства и новую насыщенную жизнь.

"Благодаря проекту "Холостячка" у меня появились новые знакомства, друзья и опыт, который дал мне возможность увидеть себя с другой стороны... Хочу сказать спасибо всем причастным и вселенной, которая дает нам не всегда то, что мы просим и к чему готовы в этот период жизни", – завершил Роман Васильев.



Участники "Холостячки" с Григорием и Кристиной Решетниками / Фото из инстаграма Романа

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К слову, финальный выпуск "Холостячки" врач-стоматолог смотрел в большой компании участников первого и второго сезонов шоу. Вместе с ними был ведущий Григорий Решетник и его жена Кристина.

Полный текст публикации Романа Васильева:

Замечательный вечер в замечательной компании. Такие просмотры стали хорошей традицией, проводить время в компании новых друзей. Благодаря каналу и проекту "Холостячка" у меня появились новые знакомства, друзья и опыт, который дал мне возможность увидеть себя с другой стороны.

Для меня проект был нелегким испытанием: длительные съемки, отсутствие нормального сна и питания. Это на экране все кажется легко и красиво, для участников и Златы Огневич – это тяжелый труд, за который я хочу ей сказать большое спасибо. Она хрупкая девочка, которая достойно выдерживала все испытания, которые ее ждали.

Хочу сказать спасибо всем причастным и вселенной, которая дает нам не всегда то, что мы просим и к чему готовы в этот период жизни. Ну и пожелать всем быть добрее и отзывчивее друг к другу, ведь жизнь это бумеранг. Всем добра.