Без мужа и детей: куда Джамала полетела в отпуск
Источник:инстаграм Джамалы
Певица крымскотатарского происхождения Джамала впервые за несколько лет полетела в отпуск сама. Артистка отдыхает от рабочих дней и семейных будней на Шри-Ланке.
Джамала сейчас переживает сложный период, поэтому захотела побыть одной и отправилась к океану.
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Джамала отдыхает на Шри-Ланке
Артистка рассказала о путешествии в инстаграм-сториз. Джа поделилась, что имела сложный год во всех смыслах: болезни, потери, столько разочарований, неоправданных надежд и снова разочарований, а, возможно, просто много ожиданий.
Я 24/7 отдаю всю себя без остатка. В работе, чем бы ни занималась. Я столько отдаю своей любви. Всем. Очень много любви. И внимания. Возможно, даже тем, кому это совершенно ненужно,
– поделилась артистка.
Также Джамала призналась, что в последний раз сама летала в отпуск еще до замужества. Сейчас она будет наслаждаться жаркими летними днями на Шри-Ланке. Остановилась в роскошном отеле на берегу океана. Теперь оттуда публикует невероятно красивые фотографии хвастается фигурой в купальниках, демонстрирует натуральную красоту без макияжа.
Джамала об отдыхе на Шри-Ланке / Скриншоты инстаграм-сториз певицы
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