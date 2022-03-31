Без инстаграма она – никто, – Алексей Дурнев о Софии Стужук, которой не простят молчание
Источник:ЖВЛ
Блогер и телеведущий Алексей Дурнев высказался о Софии Стужуке, которая не демонстрировала четкой позиции по войне. Он поделился, что звезда теперь осталась без инстаграма, а значит, без прибыли.
Украинский телеведущий и блоггер Алексей Дурнев поделился мнением о Софии Стужук, которая не осуждала российскую агрессию. Он считает, что после победы украинцы ей не простят.
Читайте также Видит, что я прочитал и удаляет, – Дурнев рассказал, как переписывается со звездами из России
Алексей Дурнев о Стужук
Из-за молчания Софии Стужук украинцы массово жаловались на ее страницу, из-за чего она потеряла около 4 аккаунтов. Алексей Дурнев считает, что и после завершения войны ее страницу будут "сносить".
Это будет очень тяжело прощать. Как показывает практика, очень легко сносятся инстаграм-страницы, на которых много жалоб,
– поделился ведущий.
Дурнев отметил, что он сможет работать без инстаграма, потому что является журналистом и ведущим. Также сможет работать и, например, Макс Барских, ведь он останется певцом. В то время как для блоггера Стужук инстаграм – едва ли не основной способ заработка.
"А для нее – это все. Если нет ее страницы, где есть много миллионов подписчиков, то у нее ничего нет. И сейчас у нее ничего нет, нет прибыли. Ее мир рухнул. София Стужук без инстаграма – никто", – подытожил Алексей.
Что говорила Стужук о войне
- София вместе с тремя детьми переехала за границу из-за полномасштабной войны. Она призналась, что была морально уничтожена, но сейчас возвращается к жизни: "Я не выбирала молчание никогда в жизни, в этой ситуации, никогда не выберу. Особенно, когда дело касается того, что для меня важно. А мне важна жизнь. Моя, моих родных и близких. Жизнь людей, которые создают ту страну, которую я люблю".
- Блогерша добавила, что сейчас "весь мир кричит и просит остановиться", но все продолжается, потому что "где-то там так за нас решили ". Она подчеркнула, что всем нужен мир.
- В то же время София Стужук не стала называть Россию агрессором, не призывала российских военных остановиться, а своих подписчиков оттуда выходить на митинги.