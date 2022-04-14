"Без галстуков и несколькометровых столов": Анатолич увлечен встречей Зеленского и президентов
Источник:инстаграмм Анатолича
Ведущий Анатолий Анатолич часто комментирует политические события на Украине на фоне российской агрессии. И не остался в стороне от встречи Зеленского с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Он сравнил этот случай с совершенно противоположными встречами Путина с его приспешниками.
Встреча президентов стала исторической, ведь Зеленский смог объединить вокруг себя настоящих друзей из других стран, чтобы противостоять общему врагу – России и ее главе Путину. Главы государств встретились 13 апреля в Офисе Президента.
К слову Дуда назвал Украину братским государством и пообещал сделать все, чтобы страна выстояла
Алар Карис, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Анджей Дуда приехали в украинскую столицу поездом, где их встретила украинская делегация во главе с Денисом Шмигалем. Президенты отправились сначала в разрушенную Бородянку, а потом увиделись с Зеленским, после чего дали общий брифинг. Там президент Польши заявил, что считает Украину настоящим братским народом и сделает все, чтобы украинцы выстояли в войне с Россией.
Звезды шоу-бизнеса уже отреагировали на приятную встречу президентов, в том числе Анатолич.
Посмотрите на это фото! Так украинцы поздравляют тех, кто нам помогает! В обычной жизни. А на фото президенты! Президент Украины в Киеве с президентами Польши, Литвы, Латвии, Эстонии. Без галстуков и без 7-метровых столов. Горжусь нашим президентом и благодарю наших друзей со всего мира!
– написал восторженный ведущий.
Зеленский занимает Дуду и других президентов / Фото из инстаграмма Анатолича
Реакция сети
Подписчики Анатолия поддержали его в комментариях и поблагодарили за человечность и простоту от глав государств:
- "Вот Президент с прописной буквы П, а не вот "ублюдочное бункерное х**ло"!!!";
- "Вот, простые народные президенты, которые делают, а не говорят. Россияне как всегда скажут: "Клоуны, даже одеться нормально не могут". Ну, пусть живут в обертке "великой страны"";
- "Вот такие должны быть отношения... Люди должны быть людьми...";
- "Спасибо Польше, Литве, Латвии, Эстонии и всем другим странам, которые нам помогают";
- "Вот чего каждый раз, когда вижу это фото – комок в горле и слезы на глазах?";
- "Наш президент – это пример для всего мира, смотрите и учитесь, тогда мы будем жить в мире без необразованных сельских дикарей и недоразвитых пожилых людей";
- "Адекватные мужики, президенты адекватных стран";
- "Как все просто, дружески, положительно, душевно, по-человечески, без пафоса! Лучший! Многие лета".