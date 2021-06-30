Беременная Влада Седан трогательно поздравила любимого Зинченко с победой: видео

Украинская журналистка Влада Седан и футболист Александр Зинченко ожидают рождения общего ребенка. Пока спортсмен играет за сборную Украины на Евро-2020, любимая поддерживает его на трибунах.

Влада Седан поехала на Евро-2020 не только для того, чтобы поддержать мужа, но и для работы. Она активно работает корреспондентом и наблюдает за каждым матчем. Триумфальная победа украинской сборной принесла девушке изрядное количество положительных эмоций.

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Влада Седан поздравила любимого с победой на Евро-2020

Звездная жена опубликовала в сети трогательный ролик, в котором поздравила мужа с особой победой. Согласно решениям нескольких статистических порталов, Александр Зинченко стал лучшим игроком матча Украина – Швеция. Он открыл счет этой встречи на 27-й минуте.

"Такие моменты остаются в памяти навсегда", – с нежностью написала под постом Влада Седан и дополнила его емоджи в виде красного сердечка.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Александр Зинченко в инстаграм-сториз обнародовал романтическую фотографию, на которой изображен с женой. Он крепко обнимал Владу после напряженного матча.

"Всегда рядом со мной", – подписал фото Зинченко.



Александр Зинченко и Влада Седан / Скриншот инстаграм-сториз Зинченко

Следующий матч на Евро-2020 сборная Украины сыграет в субботу, 3 июля. На стадионе в четвертьфинале наши футболисты будут бороться за победу с командой Англии. Поединок начнется в Риме в 22:00 по киевскому времени.