Беременная Светлана Тарабарова побывала на зимней прогулке с сыном: трогательное фото

Певица Светлана Тарабарова в третий раз беременна. Чтобы максимально сохранять покой, она большую часть времени проводит с детьми. На днях побывала на прогулке со старшим сыном Иваном.

10 ноября Светлана Тарабарова рассекретила, что в третий раз беременна. Артистка показала, что жизнь продолжается и скоро на одного украинца или украинку станет больше.

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Во время войны, когда все мы находимся в постоянном стрессе, исполнительница пытается отвлекаться от новостей и ужасных мыслей. Поэтому много времени проводит с сыном Иваном и дочерью Марией.

Светлана Тарабарова прогулялась с сыном

В Украину пришла настоящая зима. Уже во многих городах выпал снег, в том числе и в Киеве. Поскольку ситуация в городе напряжена, есть постоянные отключения света, Светлана решила не засиживаться дома, а провести время на свежем воздухе. Вместе с сыном отправилась на прогулку по снежным улицам.

Звездная мамочка поделилась новой фотографией, где изображена с первенцем. Светлана надела зеленый свитер и белую куртку. Вероятно, соединила такой верх со спортивными брюками. Так как достаточно прохладно, то на голове у артистки была белая шапка. Макияж она не наносила на лицо.

Маленький Иван позировал позади мамы. Он тоже был в зимнем наряде и искренне улыбался. Похоже, что мальчику очень нравится зима.

Счастье в простых вещах!

– написала Светлана под фото.



Светлана Тарабарова с сыном / Фото из инстаграмма певицы

Напомним, недавно фотографиями с сыном очаровала Тина Кароль. 18 ноября Вениамину исполнилось 14 лет. По случаю дня рождения знаменитость приехала к сыну в Великобританию.