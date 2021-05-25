Беременная Катя Осадчая показала стильный летний образ в платье: фото

Успешная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новыми фото. Она покорила нежным образом в летнем белом платье.

Украинская телеведущая Катя Осадчая ожидает рождения третьего ребенка. Однако, она не прекратила вести инстаграм-страницу и радовать пользователей новыми фотографиями в особом состоянии.

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Образ Кати Осадчей

Телеведущая позировала перед камерой на фоне автомобиля и улыбалась. Для новой съемки она примерила белое воздушное платье из легкой ткани длины миди. Наряд имел объемные рукава и кружевные вставки, что делало удачные акценты.

Катя Осадчая соединила платье с черно-белыми эспадрильями, а также выбрала белую шляпу с цепочкой. Стильный образ также дополнял серебристый браслет на руке и черные солнцезащитные очки. Волосы звезда собрала в лаконичный низкий хвост.



Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды



Катя Осадчая / Фото из инстаграма звезды

Поклонников телеведущей очаровала очередная серия фотографий. Об этом они написали в комментариях: