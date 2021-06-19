Беременная Катя Осадчая отправилась в Одессу: фото в повседневном образе

Даже беременность не мешает Кате Осадчей путешествовать и выспрашивать у знаменитостей эксклюзивные детали личной жизни. После Турции она отправилась в Одессу. Перед съемками ведущая прогулялась по пляжу.

Хоть в солнечную Одессу Катя Осадчая прибыла с рабочим визитом, она уже успела насладиться бурным морем. Звезда прогулялась по Ланжерону и сделала фото вблизи культовой достопримечательности города – "Дома Солнца".

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"С Солнцем веселее. В Одессе пляжный сезон еще не начался, но море – всегда хорошая идея. Даже если по работе", – поделилась ведущая.

Образ Кати Осадчей в Одессе

Для летней прогулки по пляжу звезда выбрала повседневный аутфит. На ней было голубовато-белое клетчатое платье с обнаженными плечами. Даже объемный наряд длины миди не скрыл округлый животик звезды, которая вскоре станет мамой в третий раз. Напомним, именно в этом платье Катя Осадчая фотографировалась в Турции до того, как объявила о беременности.

Легкий наряд ведущая соединила с черно-белыми балетками. Повседневный образ она довершила изумрудным ожерельем и солнцезащитными очками.



Катя Осадчая в Одессе / Фото из инстаграма ведущей

Добавим, в Одессе Катя Осадчая остановилась в 5-звездочном отеле. Окна ее номера выходят на Черное море и арт-объект "Дом солнца".



Катя Осадчая в Одессе / Фото из инстаграма ведущей