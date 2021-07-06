Беременная Катя Осадчая и Юрий Горбунов на Atlas Weekend: эффектное фото

Знаменитые супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов посетили музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Пара сделала селфи на фоне невероятно большого количества людей, которые приехали в Киев из разных уголков Украины.

Ведущие насладились атмосферой теплого вечера на одном из самых масштабных фестивалей страны. Катя успела не только отдохнуть с любимым, но и поработать и снять несколько новых сюжетов о жизни знаменитостей.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов на Atlas Weekend

На селфи, которое Горбунов обнародовал на личной инстаграм-странице, он изображен вместе с любимой на фоне сцены и огромного количества гостей фестиваля. Поскольку в первые дни концерты бесплатные, то послушать украинских исполнителей собралось немало желающих.

Юрий позировал на камеру в светло-коричневой футболке, а его жена в черном платье в белый горошек. Волосы Екатерина собрала сзади и надела стильный берет от дизайнера Руслана Багинского. На лице у нее сиял макияж с акцентом на глазах, а на шее красовалось изысканное ожерелье.

"Atlas Weekend! Тысячи людей и мы!", – написал ведущий под фото.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов на Atlas Weekend / Фото з инстаграма Юрия Горбунова

Напомним, 6 июля – второй день фестиваля. Гостей ждут выступления украинских и европейских звезд. Среди хедлайнеров – Тина Кароль, NK, Mozgi, DOROFEEVA и другие.