Целых 2 года украинские меломаны ожидали главное событие лета – Atlas Weekend Friends Edition. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса многие американские и британские звезды не смогли прилететь в Украину, публику 6 июля будут развлекать украинские и европейские звезды.
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Днем ранее, 5 июля, на шести сценах фестиваля выступили лучшие украинские исполнители. Сегодня, 6 июля, мероприятие соберет не меньшее количество талантливых артистов, которые выступят, как и вчера, почти в одно и то же время. Вход на событие будет бесплатным, только нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Предлагаем ознакомиться с лайн-апом второго дня фестиваля, чтобы знать, где будут выступать ваши любимые исполнители.
Лайн-ап Atlas Weekend – 6 июля
Main Stage
- 15:08 – Dside Band
- 15:13 – Dea
- 15:19 – Karta Svitu
- 15:30 – TamerlanAlena
- 15:43 – Gena Viter
- 15:53 – Marietta
- 16:02 – Мила Нитич
- 16:15 – Сергей Мироненко
- 16:25 – Анна Тринчер
- 16:36 – Солоха
- 16:44 – Мята
- 17:00 – Alyosha
- 17:15 – Nikita Lomakin
- 17:31 – TARABAROVA
- 17:48 – Dantes
- 18:03 – Zlata Ognevich
- 18:21 – ALEKSEEV
- 18:37 – Виталий Козловский
- 18:58 – Оля Цибульская
- 19:15 – Михаил Поплавский
- 19:30 – Lida Lee
- 19:43 – Melovin
- 20:00 – Вопли Видоплясова
- 20:22 – DOROFEEVA
- 20:52 – NK
- 21:31 – Mozgi
- 22:09 – Тина Кароль
West Stage
- 15:15 – TELEPORT
- 16:15 – INGRET
- 17:30 – Скрябин & Юркеш
- 19:15 – СКАЙ
- 20:45 – Сергей Бабкин
East Stage
- 15:30 – VS
- 16:45 – KOSMOPOLIS
- 18:00 – Kozak System
- 19:45 – Друга Рика
- 22:00 – трансляция футбола
North Stage
- 15:00 – Tim Bozhkov
- 16:00 – Incipience b2b B.Kind
- 17:00 – Desire
- 18:00 – Malyar
- 19:00 – HEYEM & GROOZIN
- 20:30 – STAGE ROCKERS
- 22:00 – PROBASS
Garden Stage
- 14:30 – Rhobodub
- 16:00 – GHETTO GHETTO
- 18:00 – ROMMEDAHL
- 20:00 – Anton Bykov
- 21:30 – DJ Gala
Electronic Stage
- 15:45 – OCRAN
- 17:00 – МАМАІЗ
- 18:30 – ТОНКА
- 20:00 – ЮЮ
- 21:30 – Constantine
Все расписание выступлений взято с сайта Atlas Weekend