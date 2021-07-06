Целых 2 года украинские меломаны ожидали главное событие лета – Atlas Weekend Friends Edition. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса многие американские и британские звезды не смогли прилететь в Украину, публику 6 июля будут развлекать украинские и европейские звезды.

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Днем ранее, 5 июля, на шести сценах фестиваля выступили лучшие украинские исполнители. Сегодня, 6 июля, мероприятие соберет не меньшее количество талантливых артистов, которые выступят, как и вчера, почти в одно и то же время. Вход на событие будет бесплатным, только нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.

Предлагаем ознакомиться с лайн-апом второго дня фестиваля, чтобы знать, где будут выступать ваши любимые исполнители.

Лайн-ап Atlas Weekend – 6 июля

Main Stage

  • 15:08 – Dside Band
  • 15:13 – Dea
  • 15:19 – Karta Svitu
  • 15:30 – TamerlanAlena
  • 15:43 – Gena Viter
  • 15:53 – Marietta
  • 16:02 – Мила Нитич
  • 16:15 – Сергей Мироненко
  • 16:25 – Анна Тринчер
  • 16:36 – Солоха
  • 16:44 – Мята
  • 17:00 – Alyosha
  • 17:15 – Nikita Lomakin
  • 17:31 – TARABAROVA
  • 17:48 – Dantes
  • 18:03 – Zlata Ognevich
  • 18:21 – ALEKSEEV
  • 18:37 – Виталий Козловский
  • 18:58 – Оля Цибульская
  • 19:15 – Михаил Поплавский
  • 19:30 – Lida Lee
  • 19:43 – Melovin
  • 20:00 – Вопли Видоплясова
  • 20:22 – DOROFEEVA
  • 20:52 – NK
  • 21:31 – Mozgi
  • 22:09 – Тина Кароль

West Stage

  • 15:15 – TELEPORT
  • 16:15 – INGRET
  • 17:30 – Скрябин & Юркеш
  • 19:15 – СКАЙ
  • 20:45 – Сергей Бабкин

East Stage

  • 15:30 – VS
  • 16:45 – KOSMOPOLIS
  • 18:00 – Kozak System
  • 19:45 – Друга Рика
  • 22:00 – трансляция футбола

North Stage

  • 15:00 – Tim Bozhkov
  • 16:00 – Incipience b2b B.Kind
  • 17:00 – Desire
  • 18:00 – Malyar
  • 19:00 – HEYEM & GROOZIN
  • 20:30 – STAGE ROCKERS
  • 22:00 – PROBASS

Garden Stage

  • 14:30 – Rhobodub
  • 16:00 – GHETTO GHETTO
  • 18:00 – ROMMEDAHL
  • 20:00 – Anton Bykov
  • 21:30 – DJ Gala

Electronic Stage

  • 15:45 – OCRAN
  • 17:00 – МАМАІЗ
  • 18:30 – ТОНКА
  • 20:00 – ЮЮ
  • 21:30 – Constantine

Все расписание выступлений взято с сайта Atlas Weekend