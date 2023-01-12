Меня проклинают, – беременная Евгения Эмеральд после госпитализации ответила на хейт

Снайперша Евгения Эмеральд долгое время не была в сети, а недавно сообщила, что ее госпитализировали из-за плохого самочувствия. На защитницу постоянно льется хейт, она не удержалась и ответила всем, кто пишет негативные комментарии.

За время полномасштабного вторжения Евгения стала медийной военной. Сейчас она находится под наблюдением врачей, поскольку дважды переболела гриппом и после этого плохо чувствовала себя.

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Евгения Эмеральд ответила хейтерам

Защитница опубликовала в инстаграмме обширный пост, в котором подняла тему открытых лиц снайперов и медийных военных.

Я была добровольцем в начале вторжения. Так случилось, что кто-то был из АК, кто-то с пулеметом, кто-то с дронами, а я с 308 калибром! Я не секретный агент, не киллер, не работала никогда на государственных тайных должностях. Я не прятала своего лица, как и многие военные, потому что я просто встала на защиту украинцев и своей семьи! Разница в оружии!

– эмоционально выразилась Эмеральд.

Это был ответ Евгении на упреки о том, что снайперы не открывают лицо. Защитница объяснила, что для каких-то спецзадач – да, но сейчас огромная часть гражданского населения стали военными, но они не прячутся. Как пример, Эмеральд привела снайпера Уолли, не скрывающего своего лица, но являющегося снайпером.

Если "диванникам" будет легче, считайте, что меня не было на войне. Выдыхайте, я давно в тылу, а скоро в декрет (а после родов сразу в Раду),

– в шутку ответила Эмеральд.

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Также Евгению часто обвиняют в том, что о ней пишут СМИ, а о многих других военных – нет: "А почему одни люди становятся известными артистами, а другие нет? Это жизнь! Надо учиться больше радоваться другим. Кому-то везет, а кому-то нет. Хочу напомнить, кто наш враг. Зачем воевать друг с другом?".

"Я прошла все этапы: от слез и отчаяния до юмора. Сейчас я получаю удовольствие от каждого плохого комментария в фейсбуке (а их много), потому что с каждым хейтом понимаю, что я впереди. Мне просто жалко всех этих злых людей! Они меня проклинают, утверждают, что я не была на фронте, что у меня накачана вся внешность, что я залетела в танке, окопе еще где. Постоянно пишут, как я им надоела, но читают и комментируют все! Пишут, что я любовница политика, что я плачу за все статьи. Пишите еще больше! Когда мне надоедают социальные сети, или лень давать интервью – вы меня вдохновляете", – обратилась Эмеральд к хейтерам.

Напомним, раньше Евгения уже отвечала хейтерам. Женщина признавалась, что в тылу гораздо труднее, чем на фронте, потому что ее постоянно критикуют. Она напомнила, что 24 февраля пожертвовала всем ради справедливости, свободы и будущего – ювелирным бизнесом, который строила годами, здоровьем, которое "гробило в течение 6,5 месяцев". У Эмеральда нет ни награды, ни грамоты, ни звания, поэтому интервью она дает не ради пиара, а ради борьбы с пропагандой.