Не только в Бородянке: Бэнкси заявил, действительно ли 7 других граффити в Украине – его творчество

Всемирно известный уличный художник Бенкси недавно побывал в Украине и совершил на разрушенном здании в Бородянке граффити гимнастки. Однако на улицах других городов тоже заметили рисунки. Бэнкси впервые прокомментировал, ли его это рук дело.

На протяжении нескольких дней в середине ноября украинцы насчитали 7 граффити в Киевской области, очень напоминающие авторский стиль Бенкси. Их нашли в Бородянке, Ирпене, Гостомеле, Горенке и Киеве. Однако в своей инстаграмме художник подтверждал только в Бородянке.

К слову Гимнастка на руинах: легендарный Бэнкси признал, что сделал граффити в Бородянке

В издании The Art Newspaper британский уличный художник впервые подтвердил, что все семь граффити создал он. Среди них есть:

гимнастка "из Бородянки";

мужчина, похожий на президента России Владимира Путина, которого бросают на пол во время матча с дзюдо с мальчиком; известно, что у Путина черный пояс в этом виде спорта, а младший по размеру мальчик может символизировать Украину;

двое детей, якобы катающихся на качелях, но на самом деле это металлический "еж" для танков, которые сваривали в начале войны;

другая маленькая гимнастка, которая как на автомобильных шинах исполняет пируэт;

женщина в халате, с волосами на бигуди, в противогазе и с огнетушителем в руках;

бородатый мужчина, принимающий ванну;

ядерная боеголовка в виде полового органа, который хотят запустить россияне из кузова грузовика с буквой Z.

Для просмотра всех работ Бенкси пролистывайте направо:

Напомним, что слухи о том, что Бенкси прибыл в Украину, поползли еще на прошлой неделе, когда были замечены первые три работы в Киевской области. Но неизвестный художник их ни опровергал, ни подтверждал, за исключением гимнастки в Бородянке 11 ноября. Отметим, что свои рисунки он создал в городах Киевщины, подвергшихся наибольшим разрушениям из-за обстрелов россиян и их временной оккупации.

Однако Бенкси не впервые поддерживает Украину – еще в начале полномасштабного российского вторжения, в марте на тихом аукционе продали репродукцию одной из самых известных антивоенных работ художника "CND Soldiers", а вырученные средства (106,5 тысячи долларов) направили в Киевскую детскую больницу "Охматдет".



Картина Бенкси CND Soldiers / Фото с официального сайта Бенкси