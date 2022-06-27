В Украине создадут "белый список" российских звезд: как будет происходить "отбор"

С принятием запрета публичного исполнения российских песен в медиа и публичных местах Верховная Рада анонсировала, что в Украине создадут отдельный список россиян. Они вроде бы поддерживают Украину в войне, поэтому их песни могут обойти запрет.

В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики отмечают, что попасть в "белый список" артисты из России могут сами, если выполнят ряд требований. Они будут рассмотрены только в том случае, если российские селебретисы осуждают военную агрессию РФ и поддерживают суверенитет Украины.

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"Закон предусматривает в частности создание так называемого "белого списка" российских артистов – перечня музыкальных исполнителей (певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины. В Перечень включаются российские исполнители, в том числе участвующие в гастрольных мероприятиях", – говорилось в ведомстве.

Впрочем, могут быть исключения, которые будет определять Служба безопасности Украины по согласованию Минкульта: "Исключение из перечня может осуществляться также на основании представления СНБО, Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию или МКИП, которое направляется в СБУ для обработки и принятия решения". Также прессслужба отметила, что СБУ оставляет за собой право не объяснять российским артистам причину отказа во включении их в "белый список" или исключение из него.

Требования, чтобы попасть в "белый список":

заявление установленной формы;

декларация в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах с призывом РФ прекратить агрессию против Украины;

дать согласие на публикацию соответствующей декларации;

воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины.

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Форму, содержание, порядок представления и рассмотрение заявления о включении в Перечень будет определять Служба безопасности Украины по согласованию Минкульта. Если какие-то документы будут сфальсифицированы или не будет подтверждения их информации – это станет основанием для отказа в "белом списке" или исключения оттуда.

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