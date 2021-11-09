В белом платье: королева Рания совершила новый выход

Королева Рания совершила новый публичный выход. Она встретилась с иорданской принцессой Тагрид. Для встречи выбрала элегантное белое платье.

Иорданская королева всегда выглядит безупречно. Для выходов Рания выбирает стильные костюмы и платья, которые подчеркивают изящную фигуру и вкус в одежде.

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Элегантный образ королевы Рании

Ее Величество опубликовала несколько новых фото на официальной странице в инстаграме. На них королева изображена в элегантном платье белого цвета. Наряд был ниже колен, имел объемные рукава и оригинальный пошив вокруг шеи. Талию подчеркнул красивый белый пояс.

Такой look Рания соединила с белыми туфлями-лодочками с оригинальным принтом на каблуке. Среди аксессуаров ее аутфит довершили маленькая коричневая сумочка, солнцезащитные очки с черными круглыми линзами, серьги. Примечательно, что королева не надела защитную маску, в отличие от других участников мероприятия.

Роскошные волосы она вложила в локоны, а на лице сделала макияж в натуральных коричневых оттенках.



Королева Рания в белом платье / Фото из инстаграма Ее Величества



Королева Рания в белом платье / Фото из инстаграма Ее Величества



Королева Рания в белом платье / Фото из инстаграма Ее Величества