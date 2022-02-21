В белой футболке и коричневых брюках: Настя Каменских очаровала повседневным образом

Украинская певица Настя Каменских часто показывает варианты красивых аутфитов, которыми вдохновляет поклонниц. На днях она продемонстрировала повседневный look в белой футболке и трендовых брюках.

Настя Каменских является одной из самых стильных артисток украинского шоу-бизнеса. Она выглядит безупречно не только на сцене, но и в повседневной жизни.

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Повседневный образ Насти Каменских

Исполнительница опубликовала фото, которое сделала в атмосферной студии. Знаменитость предстала перед камерой в белой футболке и трендовых коричневых брюках с белыми полосами сбоку. На плечи накинула белый свитер, который легко завязала вокруг шеи.

Волосы Каменских уложила в фирменные кудри, которые забрала набок. На лице в этот раз сделала легкий макияж со стрелками на веках, которые накрасила коричневыми тенями и блеском на губах. В ушах артистки были лаконичные серьги. Атмосферности образу NK добавило то, что она была босиком.



Повседневный look Насти Каменских / Фото с инстаграма NK

После отпуска в Мексике звезда щеголяла домашним образом. Тогда Настя сфотографировалась в белом худи с принтом , лежа в белоснежной постели.

Текст публикации Насти Каменских:

Где бы я ни находилась, всегда обращаю внимание на детали. Для меня именно они создают атмосферу и уют. Поэтому для своего дома я с особой любовью выбираю каждый столик, посуду, коврик, плед, свечу, все-все.

И делаю это довольно часто, поскольку люблю "освежать" интерьер, приносить в дом и свою жизнь что-то новое, интересное.

Расскажите, а какие детали в доме создают уют лично для вас?