В белой футболке и коричневых брюках: Настя Каменских очаровала повседневным образом
Источник:инстаграм Насти Каменских
Украинская певица Настя Каменских часто показывает варианты красивых аутфитов, которыми вдохновляет поклонниц. На днях она продемонстрировала повседневный look в белой футболке и трендовых брюках.
Настя Каменских является одной из самых стильных артисток украинского шоу-бизнеса. Она выглядит безупречно не только на сцене, но и в повседневной жизни.
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Повседневный образ Насти Каменских
Исполнительница опубликовала фото, которое сделала в атмосферной студии. Знаменитость предстала перед камерой в белой футболке и трендовых коричневых брюках с белыми полосами сбоку. На плечи накинула белый свитер, который легко завязала вокруг шеи.
Волосы Каменских уложила в фирменные кудри, которые забрала набок. На лице в этот раз сделала легкий макияж со стрелками на веках, которые накрасила коричневыми тенями и блеском на губах. В ушах артистки были лаконичные серьги. Атмосферности образу NK добавило то, что она была босиком.
Повседневный look Насти Каменских / Фото с инстаграма NK
Текст публикации Насти Каменских:
Где бы я ни находилась, всегда обращаю внимание на детали. Для меня именно они создают атмосферу и уют. Поэтому для своего дома я с особой любовью выбираю каждый столик, посуду, коврик, плед, свечу, все-все.
И делаю это довольно часто, поскольку люблю "освежать" интерьер, приносить в дом и свою жизнь что-то новое, интересное.
Расскажите, а какие детали в доме создают уют лично для вас?