Самым громким событием на Парижской неделе моды стал показ инновационного французского бренда Coperni. Он снова продемонстрировал, что происходит, когда мода пересекается с технологиями, и создал платье из жидкого хлопка. Героиней перформанса стала американская модель Белла Хадида.

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Белла Хадид в "жидком платье" от Coperni

Идеологи ультрасовременного бренда Coperni Арно Ваян и Себастьян Мейер вышли за рамки модной индустрии. Их шоу завершилось эффектным дефиле Беллы Хадид в платье из жидкого хлопка.

На подиуме 25-летняя Белла Хадид появилась в телесных стрингах. На глазах у публики на ее тело нанесли спрей из специальных хлопчатобумажных и синтетических волокон, которые при контакте с телом застывают в текстиль. Так, за несколько минут на модели создали футуристическое платье-комбинацию белого цвета с разрезом и спущенными бретелями.

Спасибо Белле Хадид за этот волшебный момент, который навсегда останется в наших мыслях и сердцах. Спасибо тебе за доверие, любовь и потрясающий перформанс. Мы очень гордимся тем, что создали все вместе,

– прокомментировали представители Coperni в инстаграме.

Белла Хадид в "жидком платье" от Coperni / Фото с инстаграма бренда

Белла Хадид в "жидком платье" от Coperni / Фото с инстаграма бренда

Важно добавить, что "жидкое платье" Арно Ваян и Себастьян Мейер придумали в коллаборации с химиком-модельером из Испании Манелем Торресом. Именно под его руководством команда специалистов наносила уникальный спрей на тело Беллы Хадид.