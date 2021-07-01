"Вот и поплясали под дудочку": Беларусь исключили из Европейского вещательного союза

Исполнительный совет Европейского вещательного союза (EBU) 30 июня исключил Белтелерадиокомпанию, которая размещена в Беларуси. Таким образом страна не сможет представлять своих исполнителей на Евровидении и транслировать конкурс на телевидении.

Согласно решению исполнительного совета организации, Белтелерадиокомпания (БТРК) уже с 1 июля не будет иметь доступа к ряду услуг, доступных для членов EBU.

К слову Беларусь не сможет принять участие в Евровидении-2022

Беларусь отстранили от таких услуг:

Беларусь не сможет вести обмен новостями и музыкальным контентом;

иметь право на трансляцию определенных музыкальных и спортивных событий;

не сможет осуществлять юридическую, техническую и исследовательскую экспертизу;

не будет иметь доступа к службе защиты интересов.

В комментариях к инстаграм-сообщению пользователи добавляют, что такие запреты распространяются и на представление Беларуси своих исполнителей на ежегодном конкурсе Евровидение. Поскольку союз управляет системами обмена почти 2000 телевизионных программ на 160-ти языках мира, в частности, и конкурс Евровидение.

Отметим, что в конце мая Европейский вещательный союз заморозил членство Белтелерадиокомпании из-за производства "видео, полученного под принуждением" (речь идет о видео с Романом Протасевичем), и дал белорусской компании две недели на ответ.

"В последние недели нас особенно обеспокоила трансляция интервью, явно полученного под принуждением. Мы также отслеживали другие передачи Белтелерадиокомпании по этому вопросу, и они вызвали другие серьезные и весьма исключительные опасения", – говорилось в заявлении союза.

Реакция Беларуси и сети

В Белтелерадиокомпании уже отреагировали на такое решение заявили, что встретили его "с улыбкой и некоторым удовольствием".

Поздравляем долгожданный факт приостановления сотрудничества с EBU – организацией, у которой не было, нет и никогда не будет своего личного мнения,

– заявили представители организации.

В комментариях к публикации "Суспільного" люди иронично выражают свои мысли, вспоминая скандал с белорусской группой "Галасы ЗМеста", которые высмеивали протесты в стране и оппозиционерку Светлану Тихановську. Они пели песню "Я научу тебя", где были намеки на контроль и манипуляции в стране. Впоследствии в EBU попросили изменить песню, однако и новая композиция нарушала правила конкурса, поэтому организаторы не допустили коллектив к участию в Евровидении-2021.

"Я научу тебя плясать под дудочку", "Вот и поплясали под дудочку...", – пишут пользователи.