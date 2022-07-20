Боится возвращаться, – Дмитрий Ступка о позиции экс-жены из беларуси

Бывшая жена актера Дмитрия Ступки – Полина Логунова родом из беларуси. Дмитрий подчеркнул, что Полина не поддерживает ни путина, ни лукашенко. А считает ли Ступка беларусь агрессором – узнайте дальше.

С первого дня полномасштабной войны русские военные активно используют территорию беларуси для обстрелов мирных украинских городов. Как к этому относится Дмитрий Ступка и его бывшая жена, проживающие сейчас в США – узнайте дальше.

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Отношение Ступки и Логуновой к беларуси

Дмитрий Ступка рассказал, что его бывшая жена не поддерживает путина и лукашенко. В 2020 году, когда в беларуси были митинги, Логунова активно выступала против политики самопровозглашенного президента, поэтому теперь боится возвращаться на родину. В беларуси следят за всеми соцсетями, поскольку Полина является противницей режима лукашенко и активно говорила об этом, то сейчас является врагом для беларуси.

Логунова является автором программы похудения "Бесит жир". Она проводит марафоны и определенные деньги из них перечисляет на помощь Украины. В этой жестокой войне Полина поддерживает украинцев.

Дмитрий Ступка подчеркнул, что беларусь также является агрессором в этой войне. лукашенко разрешил с территории своей страны выпускать ракеты, там летают российские самолеты, чем показал, что поддерживает убийства мирных украинцев.

И это досадно. лукашенко вовлекает людей, которые не хотят воевать. Есть же отдельные батальоны, воюющие с нами против россии. Люди желают жить в мире. Они давно хотят его убрать. Просто там закрыли всем роты, потому что всех сразу бьют, стреляют, сажают в тюрьму. Это очень досадно,

– сказал Ступка.

Интервью с Дмитрием Ступкой в видеоформате: смотрите видео онлайн