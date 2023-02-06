Получила больше всего наград: Бейонсе установила рекорд на Грэмми-2023

Американская певица Бейонсе стала триумфатором Грэмми. Она установила исторический рекорд, получив 32 статуэтки.

65 церемония Грэмми состоялась ночью 6 февраля в Лос-Анджелесе. Одной из победительниц стала американская исполнительница Бейонсе, не только получившая награду, но и установившая рекорд.

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Бейонсе установила рекорд

На церемонии награждения Бейонсе победила в номинации "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" за пластинку Renaissance, а также за композицию CUFF IT – в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".

Таким образом, Бейонсе получила 32 награду и побила исторический рекорд Грэмми, став артисткой с наибольшим количеством наград. До нее этот статус был у венгерско-британского дирижера Георга Шолти, 20 лет являвшегося рекордсменом с 31 статуэткой.

В речи Бейонсе поблагодарила свою семью и дядю Джонни, который помогал ей с карьерой еще до популярности. "Я стараюсь не быть слишком эмоциональной. Я стараюсь просто принять эту ночь", – говорила Бейонсе.

Бейонсе / Фото People

Бейонсе установила рекорд на Грэмми еще два года назад, когда отличилась как первая женщина, получившая 28 премий Грэмми.

Бейонсе возвращается на сцену

, что это не единственный рекорд Грэмми-2023 Сэм Смит и Ким Петрас получили награду за лучшее дуэтное или групповое исполнение за свою песню Unholy. Петрас – первая трансгендерная женщина, получившая золотой граммофон.

Американская певица Бейонсе недавно впервые после 4-летней паузы вышла на сцену. Она выступила на презентации гостиничного комплекса Atlantis The Royal в Дубае. Кстати, для одного из образов артистка выбрала наряды от украинского бренда FROLOV.

После этого выступления Бейонсе объявила о Renaissance World Tour – мировое турне, посвященное ее новому альбому. У нее запланирован 41 концерт по Европе и США.