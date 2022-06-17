Бейонсе снялась для Vogue верхом на коне: роскошная фотосессия в экстравагантных образах

Американская королева R&B Бейонсе снялась в роскошной фотосессии для глянца Vogue. Исполнительница примерила на себе экстравагантные образы и позировала перед камерой фотографа верхом на коне.

Для июльского номера британского издания Vogue Бейонсе примеряла эстравагантные аутфиты и снялась для обложки в эффектном аутфите.

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Фотограф заснимал певицу верхом на лошади, стоявшей на танцполе. 40-летняя звезда примерила бархатное черное платье и габаритный головной убор, довершавший его look.



Роскошная фотосессия Бейонсе / Фото с Vogue British

Знаменитость позировала перед камерой фотографа Рафаэля Паваротти. Она примерила роскошное платье Schiaparelli с объемным стоячим капюшоном из золотого металла. Неожиданно ее look завершала короткая челка и массивные серьги в виде золоченых Сатурнов.



Роскошная фотосессия Бейонсе / Фото с Vogue British

Главный редактор британского глянца Vogue Эдвард Эннинфул выступил стилистом съемки. Именно он придумал для Бейонсе фантастический наряд и роскошный антураж.

Для съемки использовались концертные атрибуты. Так, певица позировала на огромном шаре в розовой обуви из змеиной кожи и огромном каблуке и платформе. Звезда примерила виниловое розовое пальто и красные лакированные ботфорты.



Роскошная фотосессия Бейонсе / Фото с Vogue British



Роскошная фотосессия Бейонсе / Фото с Vogue British



Роскошная фотосессия Бейонсе / Фото с Vogue British

Своей новой обложкой и фотосессией R&B-дива анонсировала выпуск нового альбома. От релиза последней пластинки Lemonade прошло уже 6 лет. За него знаменитость получила премию Грэмми.

Новый альбом будет называться Renaissance, а слушатели смогут услышать его уже 29 июля. Бейонсе рассказала в интервью, что начала работать над новыми композициями в период карантина, поэтому после того, как ушла в музыку, готова выходить на сцену и покорять фанатов новыми песнями.



Роскошная фотосессия Бейонсе / Фото с Vogue British

, недавно в американских СМИ "взорвалась" новость об абсолютно взрослом и ярком виде старшей дочери Бейонсе и Jay Z – Блю Айви Картер.Девочка невероятно схожа со своей мамой. И дело не только во внешности, но и манерах и мимике. Пользователи нашли фото младшей Бейонсе и сравнили ее с Блю Айви – и похожесть просто поражает!



Невероятное сходство Блю Айви с мамочкой / Фото из соцсетей