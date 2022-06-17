Украинская певица крымскотатарского происхождения находится в Словении. Звезда выступила с концертом в городе Света Троица, а перед этим прибыла на пресс-конференцию в желтой вышиванке от львовской дизайнершы Юлии Магдич.

Читайте также Одесская парфюмерка создала аромат в поддержку детей, пострадавших от войны в Украине

Джамала примерила на себе роскошную патриотическую вышиванку, расшитую синими цветами братчиками. Изделие украшают объемные рукава и пояс на талии. Особую изюминку вышиванке придают открытые плечи.

Недавно Джамала выставила на аукцион вышиванку от Юлии Магдич, у которой она открывала Евровидение в Киеве в 2017 году. Все средства от продажи, а это 173 тысяч гривен, Джа передала на помощь украинцам. В своем сообщении в инстаграмме певица похвасталась новым подарком от львовской дизайнера – патриотической вышиванкой.

Исполнительница очень любит вышитые рубашки и платья, поэтому пополнила свой гардероб вышиванок еще одним роскошным дизайнерским изделием. Стоит такая вышиванка на сайте бренда Yuliya Magdych – более 51 тысячи гривен.

Желтая вышиванка с синими цветами от Юлии Магдич сейчас особенно популярна. Идентичную вышиванку в своем гардеробе имеет сама дизайнер. В ней знаменитость приходила на нас на интервью. Также желтая вышиванка есть в гардеробе Виктории Апанасенко, которая стала "Мисс Украина Вселенная".

Похожий фасон есть у телеведущей Екатерины Осадчей. Платье-вышиванку с воротником и объемными рукавами знаменитость надела на День вышиванки в мае.

Что известно о помощи Джамалы

С первых дней войны Джамала отправилась в тур по странам Европы, в которых дает благотворительные концерты и собирает деньги для украинских военных. Только в начале апреля артистке удалось собрать 83 миллиона евро. Каждое мероприятие исполнительница пытается проводить на самом высоком уровне и говорить именно об Украине.