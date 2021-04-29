К своим появлениям в кадре Бейонсе относится крайне ответственно. Артистка тщательно подбирает образы, которые позволяют показать все прелести. На этот раз она сделала ставку на яркое мини-платье с глубоким откровенным декольте.

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Блестящий наряд неонового лимонного цвета с длинными рукавами подчеркнул большой бюст звезды и стройную талию, а его экстремальная длина – пышные бедра. Под него роскошная Бейонсе подобрала туфли-лодочки на шпильках и сумочку в тон.

Певица довершила смелый аутфит огромными золотыми серьгами-кольцами и лаконичной цепочкой с подвеской. Солнцезащитные очки – особая страсть Бейонсе, поэтому без этого аксессуара не обошлось. Длинные волосы она вложила в изысканные локоны, а губы накрасила перламутровой помадой. Всего на двух фото звезда сумела как можно лучше продемонстрировать свои формы.



Бейонсе в лимонном мини-платье / Фото из инстаграма певицы



Бейонсе в лимонном мини-платье / Фото из инстаграма певицы

Напомним, для празднование 13 годовщины брака с мужем Jay-Z Бейонсе выбрала не менее дерзкий образ. Она летела в Лас-Вегас в красно-черном твидовом костюме длины мини от Alessandra Rich.