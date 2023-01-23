Бейонсе раскритиковали за выступление в Дубае: при чем здесь россияне и ЛГБТ-сообщество

Американская певица Бейонсе недавно выступила с очень дорогим и неожиданным выступлением в Дубае на открытии очередного гостиничного комплекса. Впрочем, фанаты со всего мира, в том числе из Украины, не поняли, зачем певице-богатейке было портить свой имидж таким выступлением.

Первый концерт за последние 4 года состоялся 21 января, однако был частным – только для гостей отеля Atlantis The Royal. На него также приехали знаменитости Кендалл Дженнер, Ребел Уилсон и другие звезды. А самая попдива Бейонсе выступила на мероприятии за 24 миллиона долларов с эффектной шоу-программой, где выступила в частности в образе от украинского дизайнера FROLOV.

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Возмущение фанатов

Но, несмотря на выход артистки в образе украинского бренда, фанаты не поняли позиции Бейонсе. Они возмутились, что женщина якобы выступает за права ЛГБТ-сообществ, однако за немалый гонорар выступила в Дубае – стране, где гомосексуальные отношения запрещены и преследуются. Что интересно, звезда не исполнила ни одну из песен из последнего альбома Renaissance, который критики давно окрестили как "посвящение квир-культуре".

Украинские слушатели в частности упрекают певицу, что она выступала также для россиян, которых было немало в зале с частными приглашениями:

"Представьте, что вы называете себя феминисткой, а затем выступаете для шейхов на открытии отеля в Дубае, одевая своих танцоров согласно мусульманским законам, не поя песен, вдохновленных квир-культурой, а также с россиянами, приглашенными на шоу. Beyonce всегда на высоте, но на этот раз это тотальное лицемерие";

"Не хочу начинать ссориться, но мне трудно понять, почему Бейонсе, имеющая полмиллиарда долларов, согласилась на 20 миллионов, чтобы сделать свое дебютное выступление с альбомом Renaissance, которое в значительной степени связано с квир-культурой, в Дубае, в стране, где права ЛГБТ не признаются";

”Она ничего не выполнила из Renaissance”, – сет-лист не изменяет абсолютную лицемерность Бейонсе: отдавать дань квир-культуре, а затем иметь дело с местом, которое хочет, чтобы квир-люди умерли”.

Однако нашли и фанаты, которые поддержали артистку, ведь ее выступление в Дубае организовала компания IAM Entertainment, занимающаяся менеджментом артистов, а среди ее основательниц и руководительниц – женщины с Ближнего Востока. Сама же Бейонсе никак не прокомментировала свое выступление, поскольку с осени перестала вести инстаграмм-страницу.