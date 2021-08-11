Бейонсе объяснила, почему скрывает личную жизнь
Источник:Harper's Bazaar
Знаменитая американская певица Бейонсе украсила сразу 3 обложки глянца и дала откровенное интервью впервые за долгое время. В нем звезда призналась, что разделяет личную жизнь и свою сценическую личность, так как считает, что из-за музыкальной индустрии можно потерять себя.
Знаменитая R&B-певица Бейонсе появилась сразу на трех обложках глянца Harper's Bazaar. Артистка дала изданию интервью, в котором рассказала о своей личности и частной жизни.
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Бейонсе о том, почему скрывает личную жизнь
Исполнительница отметила, что всегда пыталась разграничивать свою частную жизнь и жизнь в музыкальной сфере как артистки.
Моя семья и друзья часто забывают мою другую сторону, зверя на шпильках, пока не посмотрят мое выступление. В индустрии шоу-бизнеса очень легко потерять себя. Она забирает ваш дух и свет. Я видела это много раз, не только у знаменитостей, но и у продюсеров, режиссеров, руководителей и тому подобное. Эта индустрия не для всех,
– призналась Бейонсе.
Певица рассказала, что работает над новой музыкой. Она планирует избавляться ограничений и быть такой, какой есть. Она хочет создавать значимые и сильные композиции, которые будут заинтересовывать ее поклонников.
"Поскольку я была интровертом, в детстве я мало говорила. Я проводила много времени в своей голове. Теперь я благодарна за эти застенчивые годы молчания. Застенчивость научила меня сочувствию и дала возможность общаться с людьми и строить с ними отношения. Я больше не застенчивая", – поделилась Бейонсе.
Личная жизнь Бейонсе
- Знаменитость как могла скрывала личную жизнь. Ее карьера и популярность начала быстро расти почти одновременно с отношениями с известным рэпером Jay-Z. Их свадьба была тайной и произошла 4 апреля 2008 года в Нью-Йорке. Впервые о ней узнала общественность 22 апреля.
- Уже окончательно Бейонсе призналась о браке в видеофильме на вечеринке в поддержку альбома I Am ... Sasha Fierce в манхэттенском Sony Club.
- В браке Бейонсе и Jay-Z родилось трое детей: дочь Блю Айви (2012) и двойняшки – сын Сэр и дочь Руми (2017).
- В 2016 году возникли слухи, что супруги разведутся из-за измены Jay-Z. Певица тогда выпустила альбом Lemonade, где пела о боли, а рэпер в собственных песнях признавался о романах и просил прощения у жены и детей. Артисты не давали комментариев, потому о настоящем ходе событий можно лишь догадываться.