В Барселоне очень высокие цены, – Мишель Андраде о том, сколько стоит жилье в Испании

Певица Мишель Андраде во время войны переехала в Испанию и живет там. Она рассказала о высоких ценах на жилье в Барселоне и призналась, сколько платит за свое жилье.

Мишель Андраде в начале войны и вторжение была в Лиссабоне, но позже переехала в Испанию. Она сомневалась в выборе страны, но решила остаться.

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Мишель Андраде о переезде в Испанию

"Мне очень близка Испания, по менталитету, языку. Я до последнего не хотела из-за испанского языка, потому что это легко, очень легко. Потом я поняла, что это то место, где я хочу находиться. Во время медитации и будто мне кто-то сказал: тебе нужно в Испанию. Ни разу не пожалела, что я нахожусь здесь. Потому что здесь моя команда", – поделилась певица.

Мишель Андраде рассказала, что в Испании не выплачивают социальные выплаты украинцам. Но если кому-то нужна помощь, этим занимается Красный Крест, предоставляющий жилье и питание.

Какие в Испании цены на жилье

, звезда также рассказала, что стала самостоятельной артисткой. Она расторгла договор с Потапом и его продюсерским центром Mozgi Entertainment. Мишель добавила, что лейбл может поддержать ее при необходимости или оказать помощь в чем-нибудь, но теперь все решения она принимает самостоятельно.

Мишель Андраде рассказала, что арендует с девчонками квартиру. Пока она не живет в Барселоне, хотя очень хочет туда переехать. Но пока жилье там стоит очень дорого.

Пока Барселона – нет, потому что там очень высокие цены. Сезон, очень много туристов, не могут найти жилье. Это не как у нас, где все быстро разрешается. Здесь нужно время и документы, чтобы тебя поселили в нормальные условия,

– поделилась звезда.

Артистка призналась, что примерно за месяц платит 1300 евро (около 40 с половиной тысяч гривен). "Мы сейчас арендуем на 3 месяца, потому что планируем ехать в Барселону все-таки. Это большой город и многим можно заняться. Здесь мы просто работаем, базируемся, спим. Выходит, что 3 месяца мы заплатили 4 тысячи евро", – добавила Мишель. .

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