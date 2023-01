Умер Баррет Стронг – исполнитель и автор песен, что стали классикой

Известный американский певец и создатель первых хитов Баррет Стронг скончался. Ему исполнился 81 год.

29 января 2023 года ушел из жизни американский певец, автор песен Баррет Стронг. Он наиболее известен по песне Money (That's What I Want), вошедшей в классику рок-музыки.

Читайте также Следом за Бенкси: знаменитый художник создал граффити в Буче и Ирпене.

Умер Баррет Стронг

О потере сообщила звукозаписывающая компания Motown Records, где Баррет Стронг исполнил первые хиты. Артисту был 81 год.

С глубокой грустью мы сообщаем о смерти легендарного певца и автора песен Барретта Стронга, исполнителя первого хита Motown Records.



Баррет Стронг – архивное фото / Фото из твиттера студии

Что известно о Баррете Стронге

Баррет Стронг был важной фигурой в музыкальной индустрии в конце 60 – начале 70-х годов XX века. В 1959 году он присоединился к лейблу Берри Горди, который сейчас называется Motown Records. В том же году он впервые исполнил трек Money (That's What I Want) – это стало классикой рока. Впоследствии эту песню пели Beatles, Flying Lizards и Rolling Stones. Журнал Rolling Stone внес композицию в список 500 величайших песен всего времени, а также она в другом списке – 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Баррет Стронг – Money: слушайте онлайн

Баррет Стронг также известен как автор песен. С 1966 по 1973 он творил музыку в партнерстве с Норманом Уитфилдом. В частности, они написали песню Papa Was a Rollin' Stone для группы Temptations, за которую Стронг получил Грэмми.

Впоследствии артист начал сольную карьеру. В 1975 году он выпустил альбом Stronghold, ставший известным благодаря песне Is It True. Уже после 80-х Баррет Стронг и выпускал релизы, и писал песни для других исполнителей. В 2008 году он записал продолжение пластинки Stronghold под названием Stronghold II.