Помер Баррет Стронг – виконавець та автор пісень, що стали класикою

Відомий американський співак та творець перших хітів Баррет Стронг помер. Йому виповнився 81 рік.

29 січня 2023 року пішов з життя американський співак, автор пісень Баррет Стронг. Він найбільш відомий за пісню Money (That’s What I Want), яка увійшла в класику рок-музики.

Помер Баррет Стронг

Про втрату повідомила компанія звукозапису Motown Records, де Баррет Стронг виконав перші хіти. Артистові був 81 рік.

З глибоким сумом ми повідомляємо про смерть легендарного співака та автора пісень Барретта Стронга, виконавця першого хіта Motown Records.



Баррет Стронг – архівне фото / Фото з твітера студії

Що відомо про Баррета Стронга

Баррет Стронг був важливою постаттю в музичній індустрії у кінці 60 – на початку 70-х років XX століття. У 1959 році він приєднався до лейбла Беррі Горді, що зараз має назву Motown Records. Того самого року він вперше виконав трек Money (That’s What I Want) – це стало класикою року. Згодом цю пісню співали Beatles, Flying Lizards і Rolling Stones. Журнал Rolling Stone заніс композицію до списку 500 найвеличніших пісень всього часу, а також вона є в іншому списку – 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Баррет Стронг – Money: слухайте онлайн

Баррет Стронг також відомий як автор пісень. З 1966 до 1973 року він творив музику у партнерстві з Норманом Вітфілдом. Зокрема, вони написали пісню Papa Was a Rollin' Stone для гурту Temptations, за яку Стронг отримав Греммі.

Згодом артист почав сольну кар'єру. У 1975 він випустив альбом Stronghold, що став відомим завдяки пісні Is It True. Вже після 80-х років Баррет Стронг і випускав релізи, і писав пісні для інших виконавців. У 2008 році він записав продовження платівки Stronghold під назвою Stronghold II.