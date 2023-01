29 января 2023 года ушел из жизни американский певец, автор песен Баррет Стронг. Он наиболее известен по песне Money (That's What I Want), вошедшей в классику рок-музыки.

Умер Баррет Стронг

О потере сообщила звукозаписывающая компания Motown Records, где Баррет Стронг исполнил первые хиты. Артисту был 81 год.

С глубокой грустью мы сообщаем о смерти легендарного певца и автора песен Барретта Стронга, исполнителя первого хита Motown Records.



Баррет Стронг – архивное фото / Фото из твиттера студии

Что известно о Баррете Стронге

Баррет Стронг был важной фигурой в музыкальной индустрии в конце 60 – начале 70-х годов XX века. В 1959 году он присоединился к лейблу Берри Горди, который сейчас называется Motown Records. В том же году он впервые исполнил трек Money (That's What I Want) – это стало классикой рока. Впоследствии эту песню пели Beatles, Flying Lizards и Rolling Stones. Журнал Rolling Stone внес композицию в список 500 величайших песен всего времени, а также она в другом списке – 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Баррет Стронг – Money: слушайте онлайн

Баррет Стронг также известен как автор песен. С 1966 по 1973 он творил музыку в партнерстве с Норманом Уитфилдом. В частности, они написали песню Papa Was a Rollin' Stone для группы Temptations, за которую Стронг получил Грэмми.

Впоследствии артист начал сольную карьеру. В 1975 году он выпустил альбом Stronghold, ставший известным благодаря песне Is It True. Уже после 80-х Баррет Стронг и выпускал релизы, и писал песни для других исполнителей. В 2008 году он записал продолжение пластинки Stronghold под названием Stronghold II.