Barleben в финале Нацотбора на Евровидение-2022: выступление артиста, который заменил LAUD

Певец, воин АТО Barleben заменил в финале LAUD, которого дисквалифицировали из-за нарушения правил Нацотбора. Он растрогал судей и зрителей чувственной композицией Hear My Words.

Barleben (настоящее имя Александр Барлебен) стремится представить свою страну на Евровидении, поскольку там все пронизано музыкой.

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Александр был на войне, на передовой. Он собственными глазами видел потери собратьев, обстрелы. Однако в творчестве музыкант стремится говорить о том, как жить дальше.

Война меняет людей, они начинают видеть реальную жизнь. Война дает смелость на то, что когда-то вызывало страх. Потому что никогда не знаешь, какой момент будет последним. Война разбивает ваше сердце на мелкие части,

– поделился Александр.

После возвращения с передовой мужчина закрылся, не хотел ни с кем разговаривать. Лишь музыка смогла вернуть его к жизни, дала силы двигаться дальше.

Выступление Barleben в финале Нацотбора

Выступление Barleben на сцене Национального отбора не оставило равнодушными ни судей, ни зрителей. Тина Кароль во время проницательного исполнения чувственной композиции не смогла сдержать слез.

Это единство души, музыки, голоса и внутреннего голоса. То, что Саша сделал на сцене, поразило честностью. Такие простые вещи забирают с собой зрителя,

– прокомментировала поп-дива.

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Barleben – Hear My Words