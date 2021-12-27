В бархатном платье: Ксения Мишина ошеломила образом в финале "Україна має талант"

Популярная украинская актриса Ксения Мишина была судьей нового сезона шоу "Україна має талант". Для прямого эфира звезда выбрала роскошное бархатное платье темно-фиолетового цвета.

25 декабря в прямом эфире выбрали победителя грандиозного проекта "Україна має талант". Судьи предстали перед телекамерами в изысканных аутфитах. Больше всего привлек внимание образ Ксении Мишиной.

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Ксения Мишина в финале "Україна має талант"

Ксения позировала на камеру в вечернем силуэтном платье темно-фиолетового цвета. Наряд был пошит из бархатной ткани, что придало ему еще больше изысканности и элегантности. Также оно красиво подчеркнуло изящную фигуру Мишиной.

Изюминкой аутфита стали украшения – роскошное колье и браслеты, которые были на платье. На ушах актрисы были минималистичные серьги, а на лице – макияж в коричневых оттенках с блестками. Длинные волосы Ксении визажисты собрали в аккуратный высокий пучок.

Ксения Мишина в финале "Україна має талант" / Фото из инстаграма актрисы

Текст публикации Ксении Мишиной:

Мой путь в рамках проекта "Україна має талант" начался полгода назад. Это было волнительно, стрессово, но и безумно интересно. Новая роль, новая мечта ворвалась в мою жизнь неожиданно и красиво! Эта потрясающая страница моей жизни подарила мне новые знакомства, впечатления и неподдельные эмоции, которые пронизывали меня каждый раз, когда я сидела за столом жюри. Вы не представляете сколько раз мое сознание совершало скачек, когда я видела такое количество талантливых людей, одаренных людей.

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Вчера было по-особому. Вселенски волнуясь перед выходом на сцену в прямой эфир, я остановила себя, успокоила и вспомнила, в каком тотальном наслаждении я могу прожить этот момент. Всего лишь нужно расслабиться и принять то, что все происходящее моей жизни – это моя большая и давняя мечта. И даже споткнувшись на сцене на первых шагах из-за кулис и почувствовавши испуг, я быстро успокоилась, осознав уникальность этого момента.

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В итоге я позволила себе оказаться в сказке. И за эту потрясающую историю, в которой участвовало так много людей я хочу сказать спасибо! Спасибо всем организаторам и руководству, которые трудились над тем, чтобы вы, зрители, получили огромное удовольствие и запомнили надолго этот проект.

Всем департаментам, которые осуществляли все идеи в реальность, соединяли все проводки в единую цепь, чтобы все было безукоризненно налажено!

Моей личной команде, которые наполняли любовью каждый мой образ, каждую мою ресничку и волосинку. Моим коллегам, с которыми мы проходили сложнейший путь отбора. И конечно участникам, которые поделились своими невероятными талантами перед всей страной!

Я поздравляю от всей души победителя. Артём, твоя победа прекрасна! Тебя безусловно любит Бог!

Ребята, ваши таланты ценны! Я знаю, что вчера в этом большом павильоне мы запустили огромную всеукраинскую волну, веры в талант, в человека и прежде всего в себя!

С любовью! Ваша Мишина