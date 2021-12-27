25 грудня у прямому ефірі обрали переможця грандіозного проєкту "Україна має талант". Судді постали перед телекамерами у вишуканих аутфітах. Найбільше привернув увагу образ Ксенії Мішиної.

До теми "Україна має талант": Артем Фесько переміг у масштабному шоу

Ксенія Мішина у фіналі "Україна має талант"

Аткорка оприлюднила декілька фото, на яких показала розкішний вечірній образ. Ксенія позувала на камеру у вечірній силуетній сукні темно-фіолетового кольору. Вбрання було пошите з оксамитової тканини, що додало йому ще більше вишуканості та елегантності. Також воно гарно підкреслило витончену фігуру Мішиної.

Родзинкою аутфіту стали прикраси – розкішне кольє та браслети, які були на сукні. У вухах акторки були мінімалістичні сережки, а на обличчі – макіяж у коричневих відтінках з блискітками. Довге волосся Ксенії візажисти зібрали в акуратний високий пучок.

Ксенія Мішина у фіналі "Україна має талант" / Фото з інстаграму акторки

Текст публікації Ксенії Мішиної:

Мій шлях у рамках проєкту "Україна має талант" розпочався пів року тому. Це було тривожно, стресово, але й дуже цікаво. Нова роль, нова мрія увірвалися в моє життя несподівано та красиво! Ця приголомшлива сторінка життя подарувала мені нові знайомства, враження та щирі емоції, які пронизували мене щоразу, коли я сиділа за столом журі. Ви не уявляєте скільки разів моя свідомість робила стрибки, коли я бачила величезну кількість талановитих людей, обдарованих людей.

⠀

Вчора було по-особливому. Надзвичайно хвилювалася перед виходом на сцену в прямий ефір. Я зупинила себе, заспокоїла і згадала, в якій тотальній насолоді можу прожити цей момент. Тільки треба розслабитися і прийняти те, що все, що відбувається в моєму життя – це моя велика і давня мрія. І навіть, спіткнувшись на сцені під час перших кроків з-за лаштунків і відчувши переляк, я швидко заспокоїлася, усвідомивши унікальність цього моменту.

Зрештою, я дозволила собі опинитися в казці. І за цю приголомшливу історію, в якій брало участь так багато людей, я хочу сказати спасибі! Дякуємо всім організаторам та керівництву, які працювали над тим, щоб ви, глядачі, отримали величезне задоволення та запам'ятали надовго цей проєкт. Всім департаментам, які здійснювали всі ідеї в реальність, щоб усе було бездоганно налагоджено! Моїй особистій команді, які наповнювали любов'ю кожен мій образ, кожну мою вію та волосинку. Моїм колегам, з якими ми проходили найскладніший шлях добору. І, звичайно, учасникам, які поділилися своїми неймовірними талантами з усією країною!

Я вітаю від щирого серця переможця. Артеме, твоя перемога прекрасна! Тебе, безумовно, любить Бог!

Діти, ваші таланти цінні! Я знаю, що вчора в цьому великому павільйоні ми запустили величезну всеукраїнську хвилю, віру в талант, людину і насамперед у себе!

З любов'ю! Ваша Мішина.