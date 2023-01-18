Предатель Бардаш назвал бывшую жену "нацисткой": саркастический ответ Луны

Предатель Юрий Бардаш в новом интервью унизил бывшую жену и сына за проукраинскую позицию, обвинив их в нацизме. Однако даже эта ложь и обида не задели Луну, она саркастически ответила экс-мужу.

Путинист Юрий Бардаш еще раз оконфузился. Он сбежал в Россию, где дал новое интервью пропагандистке Лилии Абрамовой. Предатель снова наговорил бреда, оболгал родных. Более того, обвинения полетели в адрес сына скандального продюсера.

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Бардаш назвал экс-жену "нацисткой"

В новой порции бреда Юрий заявил, что 6 лет жил в браке с певицей Луной (настоящее имя – Кристина Герасимова) без любви. Также продюсер пытался манипулировать их 11-летним сыном Георгием, чтобы вынудить первую жену покинуть страну.

У меня был первый брак в полной нелюбви, поэтому мое сердце стрессоустойчиво. Мы не общаемся вообще. Я пишу: "Валите оттуда. Это на тебе стрессы ребенка. На твоей упорной патриотичности украинской". Я помню, как она говорила: "Я славянская принцесса". Ну да и где ты славянская принцесса, если ты – украинская нацистка,

– цинично заявил предатель.

Также Бардаш обвинил экс-любимую в том, что сын похабно рисует Путина. Даже 11-летний Георгий понимает, кто такой Путин, а его папа продолжает восхищаться и восхвалять террориста.

Сын – малолетка, который ничего не понимает, но уже рисует пошло Путина,

– пожаловался путинист.

Луна ответила на обвинения в нацизме

В инстаграм-сторис Кристина отметила, что уже многие люди написали ей о новых скандальных высказываниях бывшего мужа-предателя: "Многие пишут мне по поводу этого существа. Вот добавила скрин, чтобы вы не беспокоились о нашем с сыном отношении к этому явлению. Говорят, что оно называет меня "украинской нацисткой". Я плюсую эту идею, такой хайп мне больше нравится, чем ложные обвинения в пророссийской позиции".

Артистка добавила, что ей более спокойно, когда Бардаш уехал в Москву и не беспокоит сына.

Сочувствовать надо бы, если бы оно осталось в Украине. А так мы только рады, что оно далеко и не беспокоит Жорика,

– написала Луна.



Реакция Луны на обвинения Бардаша / Скриншот инстаграм-сторис певицы

Что известно о браке Юрия Бардаша и Кристины Герасимовой

Кристина и Юрий поженились в 2012 году. Тогда влюбленные жили в Лос-Анджелесе, где родился их сын Георгий. В июне 2018 года скандальный продюсер заявил, что жена предала его с саунд-продюсером Александром Волощуком. Тогда признался и в своих изменах. Потом стало известно, что супруги расстаются.

У предателя была еще одна жена – Елизавета, которая родила ему дочь. Женщина ушла от Бардаша после его антиукраинских заявлений.