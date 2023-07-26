Зеленского, Залужного, Притулу, Пташку и других превратили в Барби и Кена: реакция соцсетей

Ажиотаж вокруг фильма "Барби" продолжается. Следовательно, пользователи соцсетей создали новый проект BaiRBIE.me, который использует искусственный интеллект, чтобы превратить фото человека в любимую всеми куклу Барби или Кена. Украинцы решили воспользоваться такой опцией и показали, как будут выглядеть люди, которые приближают победу Украины.

Они превратили в Барби и Кена президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, защитницу Азовстали Пташку, волонтер и парамедика Юлию Паевскую, которая известна по-позывному "Тайра" и многих других украинцев. В сети люди неоднозначно реагируют на подобный интерактив.

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Украинские Барби и Кена, которые приближают победу

Для того чтобы сгенерировать человека в Барби или Кена следует загрузить фото на сайт. Там можно выбрать цвет волос, кожи и даже расу. Также нужно указать электронную почту, на которую потом пришлют готовый результат.

Этим ресурсом воспользовалось медиа yaktytam. Они на своей странице в инстаграмме выставили пост, в котором показали известных украинцев в образах популярных персонажей из нового фильма "Барби".

Для просмотра фото листайте направо:

Реакция сети

Некоторые пользователи поддержали такой развлекательный контент:

"Это только прикол. И украинцы, я считаю, самые красивые. Все выглядят топ";

"Белка и Притула краши";

"Все они украинцы, они мегакрутые";

"Такие красивые".

Но были люди, осудившие медиа. Они убеждены, что подобные материалы не приносят пользы и есть не уместными:

"Круто, думала, что воюют и приближают победу около миллиона людей, а оказывается все зависит от кучки блоггеров";

"Звучит и выглядит ужасно";

"Маркус? Вы серьезно? Какой на фронте не бывает";

"Спасибо, стошнило";

"Нормальный материал закончился?".