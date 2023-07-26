Зеленского, Залужного, Притулу, Пташку и других превратили в Барби и Кена: реакция соцсетей
Источник:yaktytam
Ажиотаж вокруг фильма "Барби" продолжается. Следовательно, пользователи соцсетей создали новый проект BaiRBIE.me, который использует искусственный интеллект, чтобы превратить фото человека в любимую всеми куклу Барби или Кена. Украинцы решили воспользоваться такой опцией и показали, как будут выглядеть люди, которые приближают победу Украины.
Они превратили в Барби и Кена президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, защитницу Азовстали Пташку, волонтер и парамедика Юлию Паевскую, которая известна по-позывному "Тайра" и многих других украинцев. В сети люди неоднозначно реагируют на подобный интерактив.
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Украинские Барби и Кена, которые приближают победу
Для того чтобы сгенерировать человека в Барби или Кена следует загрузить фото на сайт. Там можно выбрать цвет волос, кожи и даже расу. Также нужно указать электронную почту, на которую потом пришлют готовый результат.
Этим ресурсом воспользовалось медиа yaktytam. Они на своей странице в инстаграмме выставили пост, в котором показали известных украинцев в образах популярных персонажей из нового фильма "Барби".
Для просмотра фото листайте направо:
Реакция сети
Некоторые пользователи поддержали такой развлекательный контент:
- "Это только прикол. И украинцы, я считаю, самые красивые. Все выглядят топ";
- "Белка и Притула краши";
- "Все они украинцы, они мегакрутые";
- "Такие красивые".
Но были люди, осудившие медиа. Они убеждены, что подобные материалы не приносят пользы и есть не уместными:
- "Круто, думала, что воюют и приближают победу около миллиона людей, а оказывается все зависит от кучки блоггеров";
- "Звучит и выглядит ужасно";
- "Маркус? Вы серьезно? Какой на фронте не бывает";
- "Спасибо, стошнило";
- "Нормальный материал закончился?".