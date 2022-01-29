В банном халате: Даша Квиткова показала, как отдыхает на Сейшелах в период дождей

Блогер Даша Квиткова и ведущий Никита Добрынин вместе с сыном отдыхают на Сейшелах. Звездная жена опубликовала фото, где показала, как проводит время в сезон дождей.

Даша и Никита отправились на Сейшелы на 22 дня. Однако им очень не повезло с погодой. Супруги большинство времени проводят в гостиничном номере, поскольку сейчас на островах период дождей.

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Даша Квиткова на Сейшелах

Блогерша поделилась несколькими атмосферными кадрами, которые сделала во время отпуска. Она позировала на террасе, расположенной в очень красивой местности. Даша позировала на камеру в длинном банном халате белого цвета, который надела на голое тело. Соединила его с бежевыми босоножками.

Квиткова похвасталась золотистым загаром, а также показала натуральную красоту, ведь не наносила косметику на лицо. Волосы она собрала в высокий небрежный пучок. Квиткова фотографировалась после СПА-процедур, поэтому на ее лице сияет улыбка.

Что может быть лучше, чем СПА среди джунглей?

– написала блогерша под фото.

Даша Квиткова в банном халате на Сейшелах / Фото с инстаграма блогерши

Даша Квиткова в банном халате на Сейшелах / Фото с инстаграма блогерши

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