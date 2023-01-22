Погиб под Бахмутом, – Джамала сообщила о смерти близкого человека на войне

Война ежедневно забирает лучших людей Украины. Певица Джамала сообщила, что в боях под Бахмутом погиб ее близкий друг. Они были знакомы с детства, ведь родом из одного села.

Сейран Кадыров родом из Крыма, защищал Украину в составе спецподразделения "Крым" ГУР МО. Джамала близко дружила с военным, поэтому для нее эта потеря очень болезненна.

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Друг Джамалы погиб на войне

Сейран родом из села Кучук-Озень. Он был другом детства Джамалы. Артистка припомнила, как в детстве мужчина вместе с младшим братом всегда защищали ее с подругами.

Брата у меня не было, но был Сэйран. Все знали, что с нами шутки плохи. Никто меня не обижал. Благодаря его увлечениям спортом, физической форме, темпераменту и смелости никто и не осмеливался сказать что-то не то,

– поделилась Джамала.

Отец Сейрана – Али Кадыров был первым, кто поверил в Джамалу, начал заниматься с ней, открыл мир музыки, писал детские песни. Тогда их семьи подружились. Сейран тоже очень любил музыку, имел хороший вкус. У мужчины осталось трое дочерей, самой маленькой – два года.

Невероятный человек! Был и останется таковым в моей памяти навсегда. Нет слов, чтобы передать всю мою ярость. Я в отчаянии. Сочувствую всей семье. Очаровательным дочерям и жене Елене,

– написала Джамала под общими фотографиями.

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В комментариях подписчики Джамалы выражают искренние соболезнования и благодарят героя.