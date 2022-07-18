"У россиян из ср*ки дым": автор хита "Байрактар" выпустил вирусный трек о HIMARS
Источник:ютуб-канал Тараса Боровока
Подполковник ВСУ Тарас Боровок, которого все знают по боевому хиту "Байрактар", представил новую работу. Теперь он спел об американских системах HIMARS.
Первый трек Тараса Боровока "Байрактар" стал символом русско-украинской войны. Однако в Украине успешно работает не только турецкое, но и американское оружие. Сейчас время реактивных систем залпового огня HIMARS, которыми ВСУ гатят по россиянам на оккупированных территориях. Именно о HIMARS новый хит Боровока. Премьера состоялась 18 июля.
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Вирусный трек Тараса Боровока HIMARS
В свежем хите подполковник ВСУ спел о том, что HIMARS – наш надежный собрат, выпускающий по россиянам весь гнев украинского народа и нагоняющий на них яростный страх. По словам Боровока, HIMARS – это "самый точный орколов".
Тарас Боровок – HIMARS: смотрите видео онлайн
Текст песни HIMARS
HIMARS
Лала-ла-лала! Лала-ла-лала!
Лала-ла-лала – HIMARS.
Із Америки приїхав наш надійний побратим.
Познайомтеся із ним – HIMARS.
В росіян зі ср*ки дим – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
За ракетою ракету на паскудних ворогів
Випускає весь наш гнів – HIMARS.
Робить все без зайвих слів – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Московити зі снарядами гребуться на складах,
Коли робить свій "ба-бах" – HIMARS.
Наганяє лютий страх – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Розробляють окупанти свої плани у штабах,
Але чути знов "ба-бах" – HIMARS.
Лупить нечисть по зубах – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним,
Як вітається із ним – HIMARS.
Підіймає чорний дим – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Не любити московитів і довести нелюбов
Помагає знов і знов – HIMARS.
Найточніший орколов – HIMARS.
Лала-ла-лала – HIMARS.
Лала-ла-лала! Лала-ла-лала!
Лала-ла-лала – HIMARS.
Слушайте еще один хит Боровока Автор хита "Байрактар" представил новую мощную песню "Українці"
Тарас Боровок– украинский подполковник отдела информирования и мониторинга Сухопутных войск ВСУ, продюсер, певец и автор песен.
До полномасштабной войны он писал сценарии комедий " Свінгери", "Шляхетні волоцюги", а в марте 2022 года выпустил патриотическую песню "Байрактар", которая приобрела всемирную популярность.