Atlas Weekend 2021: кого мы услышим во второй день фестиваля

Грандиозный фестиваль Atlas Weekend уже отгремел первым днем мероприятия и 6 июля гости события ожидают не меньшего "рейва" и эмоций от исполнителей. Кто будет выступать на сценах фестиваля сегодня – читайте далее.

Целых 2 года украинские меломаны ожидали главное событие лета – Atlas Weekend Friends Edition. Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса многие американские и британские звезды не смогли прилететь в Украину, публику 6 июля будут развлекать украинские и европейские звезды.

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Днем ранее, 5 июля, на шести сценах фестиваля выступили лучшие украинские исполнители. Сегодня, 6 июля, мероприятие соберет не меньшее количество талантливых артистов, которые выступят, как и вчера, почти в одно и то же время. Вход на событие будет бесплатным, только нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.

Предлагаем ознакомиться с лайн-апом второго дня фестиваля, чтобы знать, где будут выступать ваши любимые исполнители.

Лайн-ап Atlas Weekend – 6 июля

Main Stage

15:08 – Dside Band

15:13 – Dea

15:19 – Karta Svitu

15:30 – TamerlanAlena

15:43 – Gena Viter

15:53 – Marietta

16:02 – Мила Нитич

16:15 – Сергей Мироненко

16:25 – Анна Тринчер

16:36 – Солоха

16:44 – Мята

17:00 – Alyosha

17:15 – Nikita Lomakin

17:31 – TARABAROVA

17:48 – Dantes

18:03 – Zlata Ognevich

18:21 – ALEKSEEV

18:37 – Виталий Козловский

18:58 – Оля Цибульская

19:15 – Михаил Поплавский

19:30 – Lida Lee

19:43 – Melovin

20:00 – Вопли Видоплясова

20:22 – DOROFEEVA

20:52 – NK

21:31 – Mozgi

22:09 – Тина Кароль

West Stage

15:15 – TELEPORT

16:15 – INGRET

17:30 – Скрябин & Юркеш

19:15 – СКАЙ

20:45 – Сергей Бабкин

East Stage

15:30 – VS

16:45 – KOSMOPOLIS

18:00 – Kozak System

19:45 – Друга Рика

22:00 – трансляция футбола

North Stage

15:00 – Tim Bozhkov

16:00 – Incipience b2b B.Kind

17:00 – Desire

18:00 – Malyar

19:00 – HEYEM & GROOZIN

20:30 – STAGE ROCKERS

22:00 – PROBASS

Garden Stage

14:30 – Rhobodub

16:00 – GHETTO GHETTO

18:00 – ROMMEDAHL

20:00 – Anton Bykov

21:30 – DJ Gala

Electronic Stage

15:45 – OCRAN

17:00 – МАМАІЗ

18:30 – ТОНКА

20:00 – ЮЮ

21:30 – Constantine

Все расписание выступлений взято с сайта Atlas Weekend