"Слушайте украинскую музыку, донатьте на армию": где и когда смотреть Atlas Online "Раша гудбай"
Источник:телеграмм-канал Михаила Федорова
В начале июня команда Atlas Festival объявила о переносе фестиваля из-за войны. Однако на днях сообщила о возвращении в новом формате Atlas Online. Его будут транслировать в Дія.TV. в воскресенье, 10 июля, в 17.00.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он признался, что год назад и сам был на Atlas с женой, а в этом году посодействовал, чтобы все могли присоединиться к фестивалю онлайн.
Важно "Раша гудбай": Atlas объявил новый формат проведения фестиваля
"Каждое лето вся страна ждала одного из крупнейших музыкальных событий года – Atlas Weekend. На фестиваль приезжали сотни людей из разных городов и стран. В прошлом году нам с женой удалось попасть на концерт любимой группы "Бумбокс". Сейчас крупнейший фестиваль Atlas проведет благотворительный стрим Atlas Online "Раша гудбай". Донаты с которого пойдут на нужды наших защитников из ВСУ", – рассказал министр в телеграмме.
Где смотреть Atlas Online "Раша гудбай"
10 июля мы будем транслировать этот благотворительный стрим в Дія.TV. Слушайте классную украинскую музыку и донатьте на армию вместе,
– призвал Федоров.
Кроме Дія.TV. музыкальный фестиваль будут бесплатно транслировать на ютуб-канале Atlas Festival и на медиасервисе Megogo Live.
Афиша Atlas Online / Фото с инстаграма фестиваля
Главное об Atlas Online "Раша гудбай"
- Ведущими онлайн-фестиваля станут комики из "Львы на джипе" – Валентин Михиенко, Николай Зырянов, Андрей Лузан.
- Среди гостей – Верка Сердючка, Джамала, авторы хита "Доброго вечора, ми з України" Probass & Hardi, Курган и Agregat, Wellboy и другие.
- Старт онлайн-феста – 10 июля в 17:00.