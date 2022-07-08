"Слушайте украинскую музыку, донатьте на армию": где и когда смотреть Atlas Online "Раша гудбай"

В начале июня команда Atlas Festival объявила о переносе фестиваля из-за войны. Однако на днях сообщила о возвращении в новом формате Atlas Online. Его будут транслировать в Дія.TV. в воскресенье, 10 июля, в 17.00.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он признался, что год назад и сам был на Atlas с женой, а в этом году посодействовал, чтобы все могли присоединиться к фестивалю онлайн.

Важно "Раша гудбай": Atlas объявил новый формат проведения фестиваля

"Каждое лето вся страна ждала одного из крупнейших музыкальных событий года – Atlas Weekend. На фестиваль приезжали сотни людей из разных городов и стран. В прошлом году нам с женой удалось попасть на концерт любимой группы "Бумбокс". Сейчас крупнейший фестиваль Atlas проведет благотворительный стрим Atlas Online "Раша гудбай". Донаты с которого пойдут на нужды наших защитников из ВСУ", – рассказал министр в телеграмме.

Где смотреть Atlas Online "Раша гудбай"

10 июля мы будем транслировать этот благотворительный стрим в Дія.TV. Слушайте классную украинскую музыку и донатьте на армию вместе,

– призвал Федоров.

Кроме Дія.TV. музыкальный фестиваль будут бесплатно транслировать на ютуб-канале Atlas Festival и на медиасервисе Megogo Live.

Афиша Atlas Online / Фото с инстаграма фестиваля

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