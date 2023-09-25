"Страшная ночь": звездный бомонд с болью реагирует на массированную атаку по Одеской области

Ночью 25 сентября Россия массированно атаковала Одесскую область. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура и старый отель, есть пострадавшие. Звездный бомонд эмоционально отреагировал на обстрелы Одессы.

Оккупанты атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет. Украинские знаменитости отреагировали на очередные обстрелы. 24 Канал собрал реакции звездного бомонда на ужасающие новости.

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Ольга Сумская

Актриса показала жуткие последствия атаки. Сумская отметила, что это была страшная ночь и поделилась фото, как сейчас выглядит разрушенная гостиница и порт в Одессе.



Сумская отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Надя Дорофеева

Певица рассказала поклонникам о последствиях ударов по Одесщине.

Она сообщила, что оккупанты выпустили 19 "Шахедов", 12 ракет "Калибр" и 2 сверхзвуковые ракеты "Оникс". В результате атаки поврежден порт, гостиница, зернохранилища, склады и другие дома в Одессе.



Дорофеева рассказала об атаке на Одесщину / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Маша Ефросинина

Ведущая опубликовала в инстаграм-сторис последствия атаки. "Дорогая Одесса", – подписала она фото и добавила смайлик разбитого сердца.



Ефросинина отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Андрей Бедняков

Ведущий показал, как выглядит утро в Одессе после атаки. Там пострадала местная гостиница. Бедняков отметил, что всегда смотрел на нее возле памятника Дюку (герцогу де Ришелье). Он также добавил смайлик в виде разбитого сердца.



Бедняков отреагировал на атаку по Одесщине / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Леся Никитюк

Звездная ведущая не смолчала и показала последствия обстрелов. Она опубликовала фото, как сейчас выглядит гостиница "Одесса".



Никитюк отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Ксения Мишина

Актриса опубликовала в соцсети фото отеля до и после атаки. Мишина призналась Одессе в любви и поставила грустный смайлик. Кроме того, она добавила хэштег, что Россия – страна-террорист.



Мишина отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Джамала

Певица тоже поделилась фотосравнением морского порта в Одессе. Она рассказала о последствиях атаки и добавила текст на английском языке, чтобы весь мир узнал о циничных действиях России.



Джамала отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Анатолий Анатолич

Шоумен поделился с поклонниками фото после атаки. В то же время одна из подписниц написала ему, что ее родственница из Одессы считает, что пора уже Зеленскому начать договариваться с Россией. Анатолича это возмутило.



Анатолич показал последствия атаки на Одессу / Скриншот с его инстаграмм-сторис

Илона Гвоздева

Танцовщица рассказала, что россияне во время ночной атаки выпустили 33 воздушных целя. Гвоздева поделилась фото поврежденной гостиницы в Одессе.



Гвоздева отреагировала на атаку по Одесщине / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Настя Каменских

Певица отреагировала на страшную ночь, но не вспомнила об Одессе. Она поблагодарила защитников за мужество и отважность.

Каждое утро сегодня – это настоящий подарок, и мы должны помнить, что наши защитники каждый день защищают нашу жизнь и безопасность,

– написала Каменских.

Оля Полякова, Onuka, Эктор Хименес-Браво и другие звезды тоже рассказали о массированной атаке и выразили соболезнования одесситам.

Реакции украинских звезд на обстрелы Одесщины / Скриншот из инстаграммы

Что известно о массированной атаке на Одессу: коротко