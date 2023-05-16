Не выспавшиеся, но живые, – звезды благодарят ПВО и эмоционально реагируют на ночную ракетную атаку на Киев

Ночью 16 мая россияне совершили циничную ракетную атаку на Киев, однако героические силы ВСУ все сбили. Звезды в соцсетях благодарят ПВО и проклинают россиян, которые совершают атаки на мирное население.

Уже несколько дней Россия продолжает ракетный террор украинских городов. И в эту ночь оккупанты запустили ракеты "Кинжал" на Киев, однако, к счастью, все сбили.

К теме Чем вы лучше, – Ксения Мишина ответила хейтерам по ПВО и сравнила украинцев с россиянами

24 Канал собрал реакции артистов из-за ракетной атаки ночью 16 мая. Знаменитости благодарят ПВО за невероятную работу.

Екатерина Осадчая

Звездная телеведущая тоже поблагодарила ПВО за утро. "Громко, страшно. Ночь между двумя стенами. Но живы и с утра спешим жить...", – написала она. Потом Осадча добавила, что хоть все и не выспались, но живы, это самое главное.



Екатерина Осадчая отреагировала на ночную ракетную атаку / Скриншот с инстаграмм-сторис

Она также показала, сколько ракет уничтожили ПВО и прокляла россиян.

Боже, сделай так, чтобы вся эта хрня полетела назад (в Россию – 24 Канал) в таком же количестве и так же рассыпалась в низ над головами. Чтобы каждый на болотах почувствовал то, что мы почувствовали ночью,

– сказала Екатерина.

Кристина Горняк

Бывшая супруга Остапчука также отреагировала на ракетную атаку. Она поблагодарила силы ПВО. "Слава нашим героям! Спасибо всем за работу в небе и на земле!", – написала блоггерша.



Кристина Горняк отреагировала на ночную ракетную атаку.

Кроме того, Кристина сообщила подписчикам детали атаки, в частности, сколько ракет выпустила Россия по Украине и сколько из них сбили ПВО.

Впоследствии Горняк призвала остановить войну.

Эта ночь была ужасной для Украины! Как и все предыдущие ночи, огромная атака со стороны России,

– заявила она.



Кристина Горняк о ночной ракетной атаке / Скриншот с инстаграмм-сторис

Злата Огневич

Украинская певица сейчас находится в Киеве, и ночью слышала выбывшие. Звезда призвала украинцев быть в укрытиях. "Взрывы. Небо пылает. Оставайтесь в укрытиях до конца тревоги. Берегите себя!", – написала Злата.



Злата Огневич отреагировала на ночную ракетную атаку / Скриншот

Григорий и Кристина Решетники

Звездные супруги тоже отреагировали на ночную атаку. Они перепостили информацию Воздушных Сил ВСУ, сбивших все ракеты.

Вы – наши боги. Теперь стало ясно, что Украина победит. Слава нашим Героям и Героиням,

– написал он.



Григорий Решетник отреагировал на ночную ракетную атаку.

Его жена Кристина тоже заметила, что ПВО – это огромная сила, она поблагодарила их за работу.

"Даже без официальной информации можно поблагодарить наших защитников неба, потому что баллистика таки была сегодня, скорее всего, не одна. Вы – наши герои", – заявила Решетник.



Кристина Решетник отреагировала на ночную ракетную атаку.

Наталья Денисенко

Актриса показалась утром своим подписчикам после ужасной ночи и поблагодарила ПВО за работу.

"Ночью российские чудовища выпустили столько всего. Как же вы за***ли, россияне! Слава нашим ПВО! Слава нашим защитникам", – написала она.



Наталья Денисенко отреагировала на ночную ракетную атаку / Скриншот с инстаграмм-сторис

Остальные украинские артисты тоже отреагировали на ночную ракетную атаку. В своих соцсетях они опубликовали содержимое с благодарностью ПВО.

Как украинские артисты реагируют на ночную атаку / Фото с инстаграм-сторис