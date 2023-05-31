Вылетело стекло из окон, – Камалия показала поврежденную квартиру сестры после атаки на Киев
Источник:Камалия
Певица Камалия показала последствия недавней атаки на Киев, из-за которой пострадал дом в Голосеевском районе. Оказалось, что там живет двоюродная сестра артистки.
Украинская певица Камалия отреагировала на атаку на Киев, произошедшую 30 мая. Ночью россияне в очередной раз запустили беспилотники. Из-за падения обломков в Голосеевском районе произошел пожар.
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Камалия показала уничтоженный дом сестры
Исполнительница рассказала, что, к счастью, ее сестры не было дома в момент атаки дронов. Впрочем, ее квартиру повредило – от волны вылетело стекло.
Когда вчера все постились фото поврежденного обломками "Шахеда" дома в Голосеевском районе Киева, я плакала от счастья, что моей двоюродной сестры не было в тот момент дома, потому что ее квартира была именно в этом доме,
– призналась Камалия.
"Конечно, от взрывной волны вылетело стекло из окон, и даже поплавились оконные рамы, два верхних этажа полностью разрушены. Дом – непригоден к жизни, надеюсь, отремонтируют. Самое ужасное – погиб человек".
От взрывных волн вылетело стекло / Фото из инстаграма Камалии
Кадры из квартиры: видео
Что известно о ночной атаке 30 мая
Ночью 30 мая Россия ударила по Киеву дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили 31 "Шахед", из них 29 – уничтожили силы и средства Воздушных сил.
Обломки сбитых дронов повредили жилой дом в Голосеевском районе. Там произошел пожар, а квартиры на верхних этажах разрушились. Спасатели эвакуировали 30 человек, 4 пострадали, 1 человек погиб