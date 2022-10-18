Бабушку украинского ведущего спасли из-под завалов дома в Киеве: чувственное фото

Один из дронов-камикадзе, выпущенных по Киеву 17 октября, попал в жилой дом по улице Жилянской в Шевченковском районе. Из-под завалов спасли 19 человек. Одна из них – Анна. Как выяснилось, это бабушка ведущего Александра Вишневского.

Анна – одна из тех, кто выжил в разбитом дронами доме. Ее спасли из-под завалов на третьем этаже. Фото бабушки Александра Вишневского запостил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, и оно тут же облетело сеть. Звездный внук Анны публично поблагодарил ГСЧСников и рассказал, что за два часа поисков пережила его семья.

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Бабушку ведущего Вишневского спасли из-под завалов в Киеве

На фото моя бабушка, которая уже, пожалуй, известнее меня! Сегодня российский дрон-камикадзе почти полностью разрушил ее дом. Я благодарю Бога, что она осталась жива! Благодарю всех спасателей и служб, которые помогли ей,

– написал Александр Вишневский.

"Последние два часа событий наша семья не дышала. Мы могли только ждать, занимаясь хоть чем-то, чтобы отвлекаться от всего ужаса, который лез в голову", – добавил он.

В комментариях ведущего поддержали товарищи с шоу-биза – Владимир Остапчук, MamaRika, Даша Трегубова и другие.

Lida Lee: "Саша. Мы обязательно победим";

"Саша. Мы обязательно победим"; Маричка Падалко: "Здоровье бабушке";

"Здоровье бабушке"; Юлия Санина из The Hardkiss: "Держитесь. Бабушки быстрого восстановления";

"Держитесь. Бабушки быстрого восстановления"; Ivan Navi: "Друг, держись";

"Друг, держись"; Александр Скичко: "Слава Богу";

"Слава Богу"; Анна Добрыднева: "Держись".

Сам Александр Вишневский напомнил, как важно спускаться в укрытие после воя сирен, и подчеркнул, что "тревожный чемоданчик" должен быть наготове у каждого.

Друзья, будьте внимательны, не пренебрегайте сигналами тревоги, сделайте все необходимое, чтобы можно было отреагировать на ситуацию в моменте – полный бак, тревожный чемодан,

– призвал ведущий.

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Из-за атаки дронов-камикадзе на Киев погибли 5 человек – 59-летняя женщина, мужчина, пожилая женщина, тело которой нашли только днем 18 октября, и молодая семья, которая ждала ребенка. Вика, работавшая сомелье в Goodwine, была на 6 месяце беременности. Ее нашли в объятиях мужа Богдана.

19 жителей удалось спасти. Поисково-спасательные работы на завалах дома продолжаются. ГСЧСники работают с другими службами – разбирают обломки здания и вывозят мусор.

приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.